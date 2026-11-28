Der Netzwerkspezialist Fritz! stellt die Labor-Version FritzOS 8.54 für vier weitere Router-Modelle zur Verfügung, um sich auf das nächste größere Funktions-Update vorzubereiten. Nutzer können die Beta-Version manuell installieren, sollten aber vorab eine Sicherung ihrer Einstellungen anlegen.

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Der Netzwerkspezialist Fritz! hat die Verteilung einer neuen Test-Firmware ausgeweitet. Ab sofort steht die Labor-Version FritzOS 8.54 für vier weitere Router-Modelle zur Verfügung. Damit bereitet das Unternehmen das nächste größere Funktions-Update vor, das voraussichtlich in den kommenden Monaten für viele Nutzer ausgerollt wird. Die neue Beta-Version ist für vier Modelle verfügbar, darunter auch ein Neuling im öffentlichen Testprogramm.

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Wenn ihr eines der genannten Modelle besitzt und die neuen Funktionen ausprobieren wollt, könnt ihr die Firmware manuell installieren. Besucht dafür die offiziellevon Fritz! und ladet die entsprechende Installationsdatei für euren Router herunter. Die Datei befindet sich in einem ZIP-Archiv und muss zunächst entpackt werden. Anschließend loggt ihr euch in die Benutzeroberfläche eurer FritzBox ein.