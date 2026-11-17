Borussia-Mönchengladbach-Spieler Fritz Fleck ist nach seiner Verletzungspause wieder fit. Der 19-jährige Angriffsspieler möchte am Samstag im Duell gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund auftrumpfen.

Borussia Mönchengladbach steht am Samstag im Duell gegen seinen ehemaligen Verein. Fritz Fleck hat nach langer Pause sein Comeback gefeiert.

Comeback nach Zerrung erfolgreich abgeschlossen

Fritz Fleck meldete sich mit einem Torerfolg im Testspiel gegen Standard Lüttich zurück. Zwei weitere Treffer wurden jedoch wegen knapper Abseitsstellung nicht gezählt. Der 19-Jährige feierte seine Bundesliga-Premiere am 11. Oktober im Derby beim 1. FC Köln.

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Darauf folgte eine lange Pause wegen einer Zerrung. In einem Interview auf der Homepage von Borussia Mönchengladbach berichtete er von seinem Zustand. Er gab an, dass die Verletzung nach dem Derby direkt verspürt wurde.

Fleck bestätigte, dass er nun wieder topfit sei und keine Schmerzen habe. Er fühle sich sehr gut, um im Kader zu stehen. Die Woche vor dem nächsten Bundesligaspiel hatte er bereits trainiert.

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Allerdings stand er nur zwei vollständigen Trainingseinheiten zur Verfügung. Die anschließende Länderspielpause kam ihm daher sehr gelegen.

In dieser Zeit konnte er noch einmal eine komplette Woche trainieren. Er erklärte, dass er jetzt wieder voll belastbar sei.

Spekulation um Einsatz gegen Borussia Dortmund

Vielleicht erfüllt sich nach seinem Einsatz im Derby sein zweiter Traum. Er könnte am Samstag als Joker eingewechselt werden. Das Spiel gegen Borussia Dortmund startet um 15.30 Uhr.

Die Übertragung erfolgt beim Sender Sky. Fleck freute sich bereits auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub.

Er betonte, dass es immer etwas Besonderes sei, gegen den BVB zu spielen. Er kenne noch ein, zwei Jungs, die mittlerweile zum Profikader gehören.

Wenn diese Spieler dabei seien und er ebenfalls zum Einsatz käme, wäre das richtig cool für ihn.

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Schwere Aufgabe gegen stabilen Gegner erwartet

Die Partie wird jedoch eine riesige Aufgabe für die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Fleck erklärte, wie man gegen den BVB trotzdem bestehen kann.

Dortmund verfüge über eine sehr gute Mannschaft. Sie stehe im Spiel extrem stabil und sei nach vorne sehr gefährlich.

Trotz der starken Gegner darf man nicht denken, dass der BVB nur hinten hineinstellen werde.

Es muss trotzdem versucht werden, mutig aufzutreten. Das eigene Spiel soll durchgezogen werden.

Alles muss dafür gegeben werden, das Spiel für sich zu entscheiden.