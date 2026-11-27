Schauspieler Fritz Karl谈seine 50-köpfige Patchwork-Familie und die Arbeit mit Regisseur Götz Spielmann. Ein Einblick in Führung, Humor und den neuen Film Todesengel.

Der österreichische Schauspieler und TV-Star Fritz Karl, der 58 Jahre alt ist, blickt auf ein Leben mit großer familiärer Verantwortung und beruflichen Höhepunkten zurück. Zusammen mit seiner Partnerin Elena Uhlig, die 51 Jahre alt ist, durchläuft er seit zwanzig Jahren den Alltag einer Patchwork-Familie. Diese lange Beziehung wird sich im kommenden Jahr zu einem offiziellen Höhepunkt entwickeln, da sich das Paar 2023 in der österreichischen Wachau das Ja-Wort gegeben hat und nun offiziell verheiratet ist.

Familienstruktur und Alltag in München

Die Familie von Fritz Karl umfasst insgesamt sieben Kinder, die alle seinen Nachnamen tragen. Die Hausordnung in ihrem gemeinsamen Zuhause in München ist komplex, da sie sechs Personen unter einem Dach betreuen. Aus einer früheren Beziehung bringt Karl drei erwachsene Kinder mit: die 32-jährige Tochter Josefin, den 38-jährigen Sohn Valerian und den 36-jährigen Aaron Karl. Letzterer ist ebenfalls als Schauspieler tätig und feierte 2025 den Gewinn der österreichischen Tanzshow Dancing Stars.

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Mit seiner Ehefrau Elena Uhlig hat das Paar vier gemeinsame Kinder, die heute zwischen acht und 19 Jahren alt sind. Zu diesem Kreis gehören Emil, Gustav, Frida und Hedda. Der Alltag in diesem großen Haushalt ist durch ständige Koordination geprägt, da jedes Kind eigene Interessen und Termine hat. Fritz Karl beschreibt diese Phase als intensives Management von Hausaufgaben, Kochen und Fahrten zu verschiedenen Aktivitäten, was er als eine Herausforderung darstellt, die jede große Familie kennt.

Führungskonzepte und Erziehungsphilosophie

Obwohl Fritz Karl eine große Familie führt, lehnt er ab, seine Kinder als Werkzeug für seine professionelle Rolle als Mentor in neuen Projekten zu sehen. Wenn er fragt, ob er von seinen Kindern gelernt hat, wie man Jüngere führt, ohne sie zu bevormunden, verneint er dies entschieden. Er betont, dass jeder Mensch seine eigenen Erfahrungen machen muss und dass Ratschläge keine substituierten Erfahrungen sind, die individuell gemacht werden müssen.

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Für ihn ist die Funktionsfähigkeit einer Familie nicht demokratisch organisiert. Er betont die Notwendigkeit einer klaren Struktur, in der eine Person die Verantwortung trägt und sagt, wo es langgeht. Ein guter Organisator ist dabei essenziell, um Chaos zu vermeiden und die Balance im Alltag zu halten. Diese klare Hierarchie hilft dabei, Konflikte zu minimieren und Ordnung in den täglichen Ablauf zu bringen.

Fokus auf Kommunikation und Humor

Neben der klaren Struktur legt Fritz Karl großen Wert auf die emotionale Sicherheit seiner Kinder. Er hält es für unverzichtbar, dass keine Streitigkeiten ungelöst im Bett enden. Die Tür zur Kommunikation muss immer offen bleiben, damit die Kinder jederzeit andocken können, wenn sie Unterstützung oder Gespräche benötigen. Diese konstante Erreichbarkeit dient als Fundament für das Vertrauen innerhalb der Patchwork-Familie.

Humor spielt ebenfalls eine zentrale Rolle in der Beziehung zwischen ihm und Elena Uhlig sowie im Umgang mit den Kindern. Karl erklärt, dass gemeinsames Lachen sich auszahlt und vieles im Alltag erträglicher macht. Die gemeinsame Freude und das Lachen helfen dabei, den Stress des großen Haushalts und die verschiedenen Anforderungen der einzelnen Familienmitglieder zu bewältigen, ohne die innere Verbindung zu verlieren.

Neue Rolle in Todesengel mit Götz Spielmann

Parallel zu seiner familiären Aufgabe widmet sich der Schauspieler aktuellen beruflichen Projekten. In dem neuen Krimi Todesengel, der am Donnerstag beim Filmfestival Kitzbühel seine Premiere feierte, übernimmt er die Rolle eines erfahrenen Ermittlers. Dieser Mentor unterweist eine junge Kollegin, gespielt von Alexandra Schmidt, die 32 Jahre alt ist, in den Grundlagen des Polizei-Handwerks. Diese Rolle spiegelt zwar Führungsqualitäten wider, bleibt aber streng getrennt von seiner Privatphilosophie.

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Direktor des hochkarätigen Landkrimis ist der Oscar-Regisseur Götz Spielmann, der 65 Jahre alt ist. Die Produktion wird vom Kultfilmemacher David Schalko vom Unternehmen Superfilm übernommen. Der Film ist als ernste Ermittlungsgeschichte angelegt, die sich vom lockeren Familienalltag des Stars abhebt. Karl schmunzelt jedoch darüber, dass er bei den Dreharbeiten die Rolle des Kindes spielt, da ihm genau mitgeteilt wird, wann und wo er abgeholt wird.

Die Erholung findet für Fritz Karl paradoxerweise in der Arbeit statt, da ihn die strikte Planung des Crews entlastet. Obwohl der genaue Sendetermin im ZDF noch nicht feststeht, wird der Film als wichtige Erweiterung seines Schaffens im deutschen Fernsehen gewertet. Die Kombination aus der Verantwortung für seine XXL-Familie und der intensiven Arbeit zeigt, wie der Schauspieler verschiedene Lebensbereiche parallel erfolgreich managt.