Wer Fritz-Router und Smart-Home-Geräte hat, kann die Steuerung jetzt deutlich komfortabler gestalten.

Fritz-Nutzer schwärmt: „Die perfekte Ergänzung für mein Smarthome“ – jetzt für 45,99 Euro bei AmazonWenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. ) – das sind 34 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 69 Euro. Der smarte Taster zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf einem kleinen Display an und lässt euch eure Fritz-Smart-Home-Geräte zentral von einem Ort abseits eures Smartphones steuern.

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Der Fritz! Smart Control 440 ist ein kompakter Taster für das Fritz-Smart-Home-System. Er zeigt auf einem Display die aktuelle Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit an und lässt sich per Tastendruck zur Steuerung von Steckdosen, Thermostaten oder Lampen einsetzen. Das Gerät funktioniert batteriebetrieben und kann per Wandhalterung montiert oder frei aufgestellt werden.