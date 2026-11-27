Die FritzBox DSL/Fiber 7-90 gewinnt den Test mit WLAN 7. Als 1&1 Homeserver Pro exklusiv bis Anfang 2027 verfügbar. Übersicht über Alternativen wie 5690 Pro und 7690.

Die AVM FritzBox DSL/Fiber 7-90 hat den Testsieg im Wettbewerb der leistungsstärksten Heimnetzwerk-Router für DSL- und Glasfaser-Anschlüsse errungen. Dieses neueste Modell der Fritz!-Router-Generation überzeugt dabei mit einer Mischung aus kompaktem Design, stabiler WLAN-Performance auf allen drei Frequenzbändern und einem hohen Maß an Benutzerfreundlichkeit. Der offizielle Verkaufsstart des Geräts ist jedoch auf Anfang 2027 terminiert, sodass Kunden vorerst geduldig sein müssen.

Exklusivität bei 1&1 bis zum Jahresanfang 2027

Bis zur allgemeinen Markteinführung im Jahr 2027 ist die DSL/Fiber 7-90 als "Homeserver Pro" ausschließlich über den Internetanbieter 1&1 als Teil eines entsprechenden Tarifs erhältlich. Diese exklusive Vertriebsstrategie schränkt die sofortige Verfügbarkeit ein, bietet Nutzern dieses Anbieters jedoch Zugang zur derzeit technischen Spitze. Das Gerät ist sowohl für Glasfaser- als auch für DSL-Anschlüsse konzipiert und stellt somit eine universelle Lösung für verschiedene Breitbandinfrastrukturen dar. Wer nicht auf die neue Referenz warten möchte, muss sich nach alternativen Modellen umsehen, die bereits heute verfügbar sind.

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Technische Ausstattung und Testkriterien der Top-Performance

Der Testsieg der FritzBox DSL/Fiber 7-90 basiert auf ihrer Fähigkeit, schnelles WLAN auf allen drei Frequenzbändern sowie hohe Stabilität über größere Distanzen zu gewährleisten. Neben dem modernen Design und der aufgeräumten Kabelführung punktet das Gerät auch mit einem hohen Bedienkomfort. Allerdings bleibt es nicht ganz ohne Schwächen: Es stehen lediglich drei LAN-Anschlüsse zur Verfügung, und die USB-Geschwindigkeit fällt im Vergleich zur Konkurrenz enttäuschend niedrig aus. Trotz dieser kleinen Mängel setzt das Gerät neue Maßstäbe in der Kategorie DSL und Glasfaser.

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Alternativen für sofortige Verfügbarkeit und Budget

Für Käufer, die keine Lust haben, bis zum offiziellen Start im Jahr 2027 zu warten oder weniger Geld ausgeben möchten, bietet die FritzBox 5690 Pro eine starke Alternative. Dieses Modell ist bereits jetzt erhältlich und vereint ein DSL-Modem sowie ein Glasfaser-Modem in einem Gerät. Mit dem WLAN-Standard WiFi 7 bietet auch die 5690 Pro Zugriff auf alle drei Frequenzbänder bei 2,4, 5 und 6 Gigahertz (GHz). Auf den 5- und 6-GHz-Bändern schlägt sie sogar ihre Nachfolgerin in puncto WLAN-Geschwindigkeit, was sie zu einer fast ebenbürtigen Alternative zur DSL/Fiber 7-90 macht, deren UVP bei 429 Euro liegt.

Spezialisierte Router für Glasfaser und DSL-Spitzenleistungen

Neben den WLAN-Top-Modellen gibt es spezifische Lösungen für verschiedene Netzwerkinfrastrukturen. Die FritzBox 5530 Fiber ist trotz ihrer geringeren Reichweite für kleine Flächen eine lohnende Anschaffung, da sie mit Mesh-Funktionen und Kindersicherung überzeugt. Für Haushalte mit installiertem Glasfaser- oder Kabelmodem ist die FritzBox 4690 ideal, da sie über 10-Gigabit- und 2,5-Gigabit-LAN-Anschlüsse verfügt und auf dem 5-Gigahertz-Band mit WiFi 7 funkt. Für DSL-Nutzer, die höchste Ansprüche an die Datenübertragung stellen, bleibt die FritzBox 7690 der unangefochtene Spitzenreiter, obwohl sie noch nicht auf der 6-Gigahertz-Frequenz sendet.