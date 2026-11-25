Wirbel um nackte Haut! Jetzt bekommt die Anwältin vor Gericht recht.

Die Wiener Strafverteidigerin Astrid Wagner bekommt im Streit um ihre Oben-ohne-Fotos vor Gericht recht. bevorzugenWeil sich die Wiener Anwältin Astrid Wagner in den sozialen Netzwerken oben ohne zeigte, verurteilte sie der Disziplinarrat der Rechtsanwaltskammer.

Doch nun hebt der Oberste Gerichtshof den Schuldspruch in diesem Punkt auf. Die Anwältin von Inzest-Täter Josef Fritzl feiert die Entscheidung als Sieg für die Gleichberechtigung. Stein des Anstoßes waren zwei Veröffentlichungen in den sozialen Netzwerken. Im Juni 2022 postete Wagner auf dem Instagram-Profil ihrer Kanzlei ein Foto, das ihre nackte rechte Schulterpartie vor einem See zeigt.

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Auf einem der Bilder lehnt sich die Anwältin ohne Oberteil über einen Brunnen und zeigt der Kamera ihren nackten Rücken. Schließlich müssten Anwälte auch in ihrer Freizeit auf das Ansehen ihres Berufsstands achten. Schon 2015, 2017 und 2020 zeigte sich Wagner teilweise hüllenlos im Netz.

„Es sind keine erotischen Bilder, sondern ganz normale Fotos“, sagte sie bereits 2024 dem österreichischen Nachrichtenportal Heute. Der Oberste Gerichtshof in Österreich stellt sich nun auf die Seite der Anwältin. Die Bilder ließen „nicht mehr an textilfreier Haut erkennen als etwa ein anlässlich einer Ballveranstaltung getragenes rückenfreies Abendkleid“ , zitiert 20 Minuten aus der Entscheidung vom 29. Oktober.

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Einen Verstoß gegen moralische Maßstäbe oder Anstandsregeln sieht das Gericht nicht. Auch den Vorwurf unzulässiger Werbung weist es zurück. Wagner selbst feiert die Entscheidung: „Was Männer längst dürfen, dürfen jetzt Frauen auch“, meint die 62-Jährige. Es sei „ein wichtiges Signal im Sinne der Gleichberechtigung der Frau“.

Neue Fotos kündigt die Strafverteidigerin bereits an. Ganz ohne Strafe kommt Wagner allerdings nicht davon. Zwei weitere Schuldsprüche bleiben bestehen. Dabei geht es jedoch nicht um ihre freizügigen Fotos, sondern um den Umgang mit Mandantengeldern.

Von einer Zahlung über gut 36.000 Euro behielt die Anwältin 1.500 Euro zu Unrecht ein. Eine weitere Zahlung über 1.500 Euro leitete sie erst nach fast einem Jahr weiter. Dafür verhängt der Oberste Gerichtshof eine Geldbuße in Höhe von 1.500 Euro.