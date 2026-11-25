Die 5. FRMCS-Konferenz der UIC in Paris bestätigte, dass die Spezifikation V3p des Future Railway Mobile Communication System am 30. November 2026 veröffentlicht wird. Der neue Standard ersetzt GSM-R, nutzt 5G-Technik und bildet die Grundlage für Pilotprojekte in Deutschland, Schweden, den Niederlanden, Frankreich und Spanien.

Die Spezifikation des Future Railway Mobile Communication System als Nachfolger des GSM-R -Bahnfunks soll am 30. November 2026 in der Version V3p erscheinen. Das ist eines der Ergebnisse der 5.

FRMCS-Konferenz des internationalen Eisenbahnverbands UIC , die am Dienstag und Mittwoch in Paris stattfand. Dieser Standard V3 soll noch vor Ende 2026 bei der europäischen Eisenbahnagentur ERA eingereicht werden. Er soll neue digitale Anwendungen ermöglichen, die bisher an der mangelnden Bandbreite von GSM-R scheitern. Mit dem neuen Standard wird der Bahnfunk modernisiert, der dann mittels 5G-Technik auf den Frequenzbändern 900 und 1900 MHz funken soll.

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V3p legt auch die Grundlage für fünf Pilotprojekte in insgesamt fünf EU-Ländern, darunter Deutschland. Auf welchen Strecken getestet wird, hat die UIC noch nicht bekannt gegeben. Erste vorbereitende Tests gab es hierzulande aber bereits.in Mecklenburg-Vorpommern fährt ein zum Labor umgebauter Dieseltriebzug des Typs ICE TD und führte laut Deutscher Bahn bereits 2024 5G-Tests bei langsamen Fahrten bis maximal 140 km/h durch. Später kamen FRMCS-Tests des DLR hinzu.

Im Rahmen des von der EU bis September 2027 mitfinanziertenNeben Deutschland wird es aber auch Teststrecken in Schweden, den Niederlanden, Frankreich und Spanien geben. Spanien übernimmt dabei die Schlüsselrolle für den Test von FRMCS mit Hochgeschwindigkeitszügen, teilt die UIC mit. FRMCS soll auf der Strecke zwischen Alicante und Albacete getestet werden, auf der Züge mit bis zu 300 km/h fahren können. Rund 60 Kilometer der Strecke sollen mit FRMCS-Technik ausgestattet werden.

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Damit steht eine ausreichende Distanz zur Verfügung, um Signalstabilität und den Wechsel zwischen den Mobilfunkzellen mit hohen Geschwindigkeiten zu testen. Neben den praktischen Tests sollen sich auch Labore in Frankreich, Deutschland und Ungarn an dem Pilotprojekt beteiligen. Die von der UIC genannten Teststandorte überschneiden sich teilweise mit den Morane-2-Standorten, sind aber nicht deckungsgleich.aufgenommen werden. Das wird für 2028 erwartet.

Als „FRMCS 1st Edition“ soll der neue Bahnfunkstandard dann markttauglich werden und Eisenbahngesellschaften können mit der Umstellung anfangen. Ab 2035 wird GSM-R nach den Vorstellungen der UIC dann obsolet. GSM-R gilt allgemein als veraltet und nicht geeignet für datenintensive Anwendungen. Mitte 2026 kam es zu einem, und es wurden Vorwürfe laut, die Deutsche Bahn habe die Umstellung verschlafen.

Allerdings ist eine Umstellung ohne fertigen Standard riskant, und die Zwischenstufe LTE-R wäre ein nationaler Alleingang geworden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer