AfD-Chef Markus Frohnmaier behauptet in der Phoenix-Runde, Putin sei der legitime Repräsentant Russlands. Er lehnt Flüchtlingsaufnahme für Ukrainer ab und relativiert die Kriegsverbrechen.

Markus Frohnmaier, der Bundesvorsitzende der Alternativen für Deutschland, hat in der am Donnerstagabend ausgestrahlten Sendung Phoenix Runde massive Kontroversen ausgelöst, indem er Wladimir Putin als den legitimen Repräsentanten Russlands bezeichnete. In einem hitzigen Streit mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Alexander Ronzheimer behauptete Frohnmaier, es sei nüchtern festzustellen, dass aktuell die Regierung in Moskau das Land repräsentiere, unabhängig von dessen politischer Ausrichtung. Diese Aussage sorgte für große Bestürzung und wurde von den anderen Diskussionsteilnehmern scharf kritisiert.

Leugnung deutscher Verantwortung für Ukraine

Die Sendung wurde von der Moderatorin Anke Plättner geleitet und umfasste als Gäste den außenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, sowie die Politikwissenschaftlerin Andrea Gawrich von der Universität Gießen. Ronzheimer schilderte zunächst die dramatische Lage in der Ukraine vor dem Beginn des fünften Kriegswinters. Er betonte, dass Stromausfälle und Probleme bei der Wasserversorgung zum normalen Alltag geworden sind und die Sorge groß ist, dass Kiew vollständig elektrifiziert werden könnte.

Also read IIHF geht juristisch gegen CAS-Entscheidung zur WM-Rückkehr Russlands vor

Frohnmaier räumte ein, dass die Situation in der Ukraine schlecht sei und die AfD humanitäre Unterstützung für das Land fordere. Er verlagerte die Diskussion jedoch schnell auf die Frage, wer über das Ende des Konflikts zu entscheiden habe. Seiner Auffassung nach dürfen dabei nicht nur die Ukrainer mitreden, sondern auch diejenigen, die seit Jahren mit Steuergeldern für die Unterstützung aufkommen. Er lehnte die Argumentation von Jürgen Hardt ab, wonach Russland seit fünf Jahren scheitere, den Donbass einzunehmen, und betonte, es bestehe keine Gefahr eines russischen Einmarsches durch das Brandenburger Tor.

Ablehnung von Flüchtlingsaufnahmepflicht und Menschenrechten

Der Konflikt spitzte sich zu, als Ronzheimer Frohnmaier eine entscheidende Frage stellte: Wäre er bereit, Hunderttausende Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland aufzunehmen, falls Deutschland die Unterstützung einstellt und die Ukraine den Krieg verliert. Der AfD-Vorsitzende verneinte dies eindeutig. Auf die weitere Nachfrage, ob er die Ukrainer den Russen überlassen würde, die sie umbringen und foltern wollten, antwortete Frohnmaier, man würde die Grenzen einfach schließen.

Advertisement

Advertisement

Er begründete dies damit, dass es nicht die Aufgabe eines deutschen Politikers sei, die Probleme in der Ukraine zu lösen. Ronzheimer fragte explizit nach, ob es Frohnmaier egal wäre, wenn Menschen in der besetzten Ukraine gefoltert würden. Frohnmaier bestätigte dies in aller Klarheit. Er räumte zwar ein, als Mensch empatisch zu sein und die Situation furchtbar zu finden, betonte aber, dass er als Abgeordneter nicht die Verantwortung für die ganze Welt übernehmen könne. Seine Haltung fasste er mit dem Leitsatz Unser Land zuerst zusammen.

Verteidigung Putins als Regierungschef

Einen weiteren Aufsehen erregenden Moment erlebte die Sendung, als Jürgen Hardt den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Diktator bezeichnete. Frohnmaier erwiderte, dass man sich mit solchen Wertungen nicht aufhalten dürfe. Er argumentierte, dass es im Moment die Regierung in Russland sei, die für das Land spreche. Als Ronzheimer ihn irritiert fragte, mit wem man sonst reden solle, wenn man Putin nicht als legitimen Partner anerkenne, antwortete Frohnmaier, dass es in der Welt viele Regierungen gebe, die man nicht gut finde.

Er bestand darauf, dass man nicht darüber sprechen dürfe, ob diese Regierungen eine legitime Vertretung des Landes darstellen oder nicht. Diese Position wurde von den anderen Teilnehmern als gefährliche Relativierung der russischen Aggression und der demokratischen Grundlagen gewertet. Die Äußerungen von Frohnmaier zeigen deutlich die Distanz der AfD zur aktuellen Ukraine-Politik und zur Unterstützung der ukrainischen Demokratie, wobei die Bereitschaft, Konsequenzen für die Ukraine in Kauf zu nehmen, offen zugegeben wurde. Die Diskussion unterstreicht die tiefen gesellschaftlichen und politischen Gräben in Deutschland bezüglich des Krieges in der Ukraine.