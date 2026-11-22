Bei einem Unfall im Hamburger Stadtzentrum kamen am frühen Sonntagmorgen drei Menschen zu Verletzungen. Ein Pkw und ein Lkw prallten frontal zusammen, wobei die Polizei die Kontrolle des Pkw-Fahrers und Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn als mögliche Ursachen prüft.

Mehrere Verletzte, erheblicher Schaden und eine gesperrte Straße: Die Polizei untersucht einen nächtlichen Unfall in der Hamburg er Altstadt. Hamburg - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Hamburg er Altstadt sind in der Nacht zum Sonntag drei Menschen verletzt worden.

Ein Pkw und ein Lkw waren auf einer Straße zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Alle drei Verletzten kamen ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 42-jährige Pkw-Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit dem Lkw zusammen. Dabei wurden der 42 Jahre alte Fahrer und seine 39-jährige Beifahrerin schwer, der 40-jährige Fahrer des Lkws leicht verletzt.

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An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Eine Schadenshöhe konnte bislang nicht bestimmt werden. Die Polizei sperrte die Straße und nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Dabei wird unter anderem geprüft, ob der Pkw-Fahrer bei nasser Fahrbahn möglicherweise zu schnell unterwegs war.