Frost in Deutschland: Der DWD warnt vor bis zu minus 9 Grad. Wie kalt kann es werden? Kälterekord in Hüll, Funtensee mit minus 45,9 Grad und Sibirien.

Frost in Deutschland: Der DWD warnt vor bis zu minus 9 Grad. Wie kalt kann es werden? Kälterekord in Hüll, Funtensee mit minus 45,9 Grad und Sibirien.

Scheibe kratztHinter der Kälte steckt ein kräftiges Hoch über Skandinavien. Es dreht sich im Uhrzeigersinn und schaufelt Luft aus Nordosten zu uns. DWD-Meteorologe Christian Herold spricht laut Nachts sinken die Werte verbreitet auf minus 4 bis minus 6 Grad, im Bergland auf bis zu minus 8 Grad. Tagsüber schafft es das Thermometer vielerorts kaum über null, im Norden bleibt es teils den ganzen Tag frostig.

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Am Alpenrand fallenEine normale Tiefkühltruhe kühlt auf minus 18 Grad. Am 12. Februar 1929 war es in Hüll bei Wolnzach mehr als doppelt so kalt. Die Wetterstation des örtlichenIn derselben Woche erlebte auch Berlin seine kälteste Nacht.