Tagsüber etwas Sonnenschein zwischen den Wolken, doch nachts wird es in Berlin und Brandenburg deutlich frostiger: Der DWD erwartet bis zu minus 6 Grad. Auch in den kommenden Tagen bleibt es kalt.

Tagsüber etwas Sonnenschein zwischen den Wolken, doch nachts wird es in Berlin und Brandenburg deutlich frostiger: Der DWD erwartet bis zu minus 6 Grad. Auch in den kommenden Tagen bleibt es kalt.

Potsdam/Berlin - Frostige Temperaturen und etwas Sonnenschein erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg heute. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit wolkigem und zeitweise heiterem sowie trockenem Wetter. Die Temperaturen erreichen demnach Höchstwerte zwischen 0 und 2 Grad. In der Nacht erwarten die Wetterexperten dann Minusgrade: Der Prognose zufolge sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen minus 2 und minus 6 Grad.

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Auch am Donnerstag rechnet der DWD mit winterlichen Temperaturen: Es werden Höchstwerte um 0 Grad erwartet. Der Morgen startet mit nur wenigen Wolken und zeitweisem Sonnenschein. Im Verlauf des Tages werden die Wolken laut DWD dann dichter. Demnach bleibt es meist trocken.

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Der Freitag zeigt sich teils grau: Der DWD rechnet mit wechselnder bis starker Bewölkung. Die Wahrscheinlichkeit für Regen bleibt weiterhin gering. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich Höchstwerte von minus 1 bis 1 Grad.