Früh dekorieren macht glücklicher: Psychologen erklären den Effekt

Psychologen Steve Keown, Uwe Linke und Barbara Perfahl zeigen, warum frühe Weihnachtsdekoration Glück steigert, Geborgenheit stiftet und im Stress hilft.

Menschen, die bereits Wochen vor dem ersten Advent Kugeln, Sterne und Lichterketten aus dem Schrank holen, investieren damit in ein besseres emotionales Wohlbefinden während der dunklen Jahreszeit. Der britische Psychoanalytiker Steve Keown kommt in seinen Studien zu dem Schluss, dass frühes Dekorieren die Glücksgefühle der Menschen signifikant steigern kann.

Zwei deutsche Wohnpsychologen, Uwe Linke und Barbara Perfahl, beleuchten die Hintergründe dieses Phänomens und erklären, warum der frühe Start in die festliche Zeit nicht nur optisch, sondern psychologisch sinnvoll ist. Die Experten verweisen darauf, dass dieser Brauch tiefe emotionale Verankerungen hat, die weit über reine Ästhetik hinausgehen.

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Psychologische Vorteile des frühen Schmückens

Der Rückzug nach drinnen erfolgt für viele Menschen nach dem warmen Sommer nicht als freie Wahl, sondern als Bedürfnis nach Schutz und Wärme. Uwe Linke erklärt, dass die Weihnachtszeit mit positiven Erinnerungen, Ruhe und Einkehr verbunden ist. Diese Assoziationen spielen eine zentrale Rolle für die seelische Gesundheit im Winter.

Weihnachten ist für die meisten Menschen ein starkes Ritual. Rituale fungieren als wichtige Anker in einer oft unruhigen Welt und im hektischen Alltag des modernen Lebens. Barbara Perfahl betont, dass diese wiederkehrenden Handlungen dem Menschen guttun und ein Gefühl von Stabilität vermitteln. Frühzeitiges Dekorieren aktiviert diese positiven Erinnerungen bereits im Voraus.

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Diese Dekoration kann besonders intensive Gefühle hervorrufen. Linke führt dazu Beispiele an, wie die Erinnerungen an festliches Gebäck, Glühwein und verschneite Winterabende. Selbst wenn die Realität nicht immer dieser idealen Vorstellung entspricht, bleibt die Hoffnung darauf bestehen. Die Erwartungshaltung allein wirkt bereits stimmungsaufhellend.

Barbara Perfahl weist darauf hin, dass die Weihnachtsdekoration zudem ein starkes Gefühl von Geborgenheit vermittelt. Sie bietet ein Gefühl von Sicherheit und Heimat, das in der unsicheren Zeit um die Wintersonnenwende besonders wertvoll ist. Die visuelle Aufwertung des zuhauses schafft eine Oase der Ruhe.

Außendekoration und mediale Prägung

Anders verhält es sich bei der Weihnachtsdekoratio n im Außenbereich. Während sich manche Menschen über die Inszenierung und das helle Fest am Straßenrand freuen, sehen andere darin Energieverschwendung. Uwe Linke schildert zudem die Kritik von Naturschützern, die nächtliche Helligkeit als Störfaktor für Tiere werten.

Uwe Linke warnt zudem davor, einen ausschließlich romantischen Blick auf die Weihnachtszeit zu werfen. Weihnachten werde inzwischen stark durch Medien und Konsum geprägt. Die rein kommerzielle Inszenierung kann den eigentlichen Sinn der Zeit verdecken. Dennoch bleibt die emotionale Bindung an das Fest für viele Menschen unerschütterlich.

Praktischer Nutzen und Stressreduktion

Neben den emotionalen Vorteilen gibt es auch einen klaren praktischen Nutzen für das eigene Wohlbefinden. Wer früh dekoriert, hat sein Zuhause bereits vorbereitet, bevor der eigentliche Advent beginnt. Dies ist wichtig, da im Advent Weihnachtseinkäufe und Festlichkeiten für zusätzlichen Stress sorgen können.

Die Vorbereitung reduziert die cognitive Last in der stressigen Vorweihnachtszeit. Wenn die Dekoration schon steht, muss man sich im Dezember nicht noch um Grundlegendes kümmern. Dies schont die Energie für die eigentlichen Feiern und das Zusammenkommen mit Familie und Freunden.

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Der christliche Hintergrund muss dabei nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Viele Menschen dekorieren aus Gründen der Tradition und der Gemütlichkeit, unabhängig von ihrer religiösen Überzeugung. Die Funktion als psychologischer Schutzraum bleibt dabei erhalten.

Konsequenzen für das tägliche Leben

Die Erkenntnisse der Psychologen Steve Keown, Uwe Linke und Barbara Perfahl haben Konsequenzen für das tägliche Handeln. Es lohnt sich, die eigene Wohnumgebung rechtzeitig festlich zu gestalten. Dies dient der Selbstfürsorge und der Stärkung des inneren Gleichgewichts.

Man sollte jedoch individuell entscheiden, ob Außenbeleuchtung gewünscht ist. Der Konflikt zwischen menschlichem Genuss und Tierschutz sollte berücksichtigt werden. Eine bewusste Entscheidung hilft, guilt-free zu dekorieren.

Die Verbindung zur Tradition bleibt auch bei Medienpräsenz erhalten. Es geht um die innere Haltung und die Schaffung von Ritualen. Diese Rituale sind unverzichtbar für die psychische Gesundheit im Winter.

Fazit ist, dass frühes Dekorieren ein wirksames Mittel gegen Winterblues ist. Die Kombination aus Nostalgie, Geborgenheit und praktischer Planung macht den Unterschied. Nutzen Sie diese Strategie für ein glücklicheres Ende des Jahres.