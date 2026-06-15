Früh in Rente gehen: Altersregelungen, Flexirente und Abschläge im Überblick

Die gesetzliche Rente in Deutschland: Wie das Rentenalter schrittweise angehoben wird, wer früher in Rente gehen kann, welche Voraussetzungen für die Flexirente gelten und wie man Abschläge berechnet. Ein Überblick über Regelaltersgrenzen, Jahrgangsstaffelung und Möglichkeiten des früheren Ruhestands.

Mit 63 Jahren in Rente gehen, das wollen viele. Unsere Tabelle zeigt, welcher Jahrgang wann in Rente kann, welche Voraussetzungen gelten - und wie hoch die Abschläge sind.

"Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an", so geht der Udo-Jürgens-Schlager. Mancher möchte mit der Rente aber gerne schon früher starten. Die sogenannte Flexirente macht es möglich, schon mit 63 Jahren in Rente zu gehen. Voraussetzungen: Sie haben bis dahin schon 35Früher war die Regel für den Ruhestand simpel: Jeder konnte mit 65 Jahren regulär und ohne Abschläge in Rente gehen.

Doch seit 2012 wird das normale Rentenalter Jahr für Jahr erhöht: Wer 2024 regulär in Rente gehen wollte, musste 66 Jahre alt sein. Wer 2026 regulär in Rente gehen will, muss 66 Jahre und 2 Monate gearbeitet haben (Jahrgang 1959) beziehungsweise 66 Jahre und 4 Monate (Jahrgang 1960). Die folgendeAb Jahrgang 1964 muss also jeder 67 Jahre alt sein, wenn er regulär in Rente gehen will.

Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die PolitikWer früher in Rente geht, bekommt weniger ausgezahlt. Das hat zwei Gründe: Erstens zahlt man weniger lang in die Rentenkasse ein. Dadurch sammelt man weniger Entgeltpunkte an (auch Rentenpunkte genannt). Die Altersrente fällt also geringer aus als die prognostizierte Regelaltersrente in der Rentenauskunft.

Zweitens muss man mit Abschlägen rechnen. Die nimmt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) vor, weil man ja schon früher in Rente geht, also insgesamt für eine längere Zeit eine Rente bezieht.

Allerdings gibt es eine wichtige Ausnahme: Wer schon 45 Rentenversicherungsjahre zusammen hat, der kann abschlagsfrei früher in den Ruhestand gehen (siehe folgende Tabelle). Zwar noch nicht mit 63, aber deutlich früher. Wichtig dabei: 45 Rentenjahre bedeutet nicht, dass man 45 Jahre gearbeitet haben muss. Auch für Kindererziehung, nicht erwerbsmäßige Pflege sowie Wehr- und ZivildienstpflichtAber wie gesagt: Etwas niedriger ist die Rente trotzdem, weil man weniger in die Rentenversicherung eingezahlt hat, wenn man früher in Rente geht..

Die Rentenversicherung DRV spricht von "Altersrente für langjährig Versicherte". Auch hier gilt, dass es nicht wirklich 35 Jahre rentenversicherungspflichtige Erwerbsarbeit gewesen sein muss. Auch hier werden andere Zeiten hinzugerechnet und sogar noch etwas großzügiger als bei den 45 Jahren oben. Wer wissen will, ab wann er in Rente gehen kann, schaut am besten in seine Rentenauskunft.

Diese bekommen alle gesetzlich Versicherten ab dem 55. Lebensjahr automatisch zugeschickt. In den Abschnitten "H" und "I" ist genau beschrieben, ab wann man ohne Abschläge in Rente kann. Und wie hoch die Abschläge sind, wenn man vorzeitig in den Ruhestand geht.

Hier schon mal eine schnelle Übersicht: Wer bis zum 63. Lebensjahr schon 35 Rentenversicherungsjahre zusammen hat, aber noch keine 45 Rentenjahre, der muss pro Monat früher in Rente, auf je 0,3 Prozentpunkte an Rente verzichten. Das läppert sich, wie folgende Tabelle zeigt. Diese Abschläge gelten nicht nur während der Zeit, die man früher in Rente geht, sondern für immer.

Wer bis zu seinem 63. Lebensjahr eine reguläre Rente von 2000 Euro erwirtschaftet hat, muss also mit 288 Euro Abschlag rechnen. Dazu kommt die Einbuße an Entgeltpunkten, weil man bis zu vier Jahre kürzer in die Rentenversicherung einzahlt. Dazu eine kleine Modellrechnung: Wir gehen vereinfachend davon aus, dass unser Beispielrentner, Jahrgang 1964, sein Leben lang ungefähr dasselbe verdient hat (im Verhältnis zum Durchschnittslohn der Deutschen) und bis zu seinem Renteneintritt mit 67 insgesamt 40 Rentenjahre zusammen hat.

Bei dieser Betrachtungsweise kann man die Inflation außen vor lassen. Jedes Jahr, das er früher in Rente geht, fehlt ihm also ein Vierzigstel oder 2,5 Prozent an Entgeltpunkten aus den eingezahlten Rentenbeiträgen. Bei 2000 Euro Regelrente (mit 67) führt das zu folgenden Einbußen:Es zeigt sich also: Wer früher in Rente will und keine 45 Rentenversicherungsjahre zusammen hat, der muss mit einer empfindlichen Einbuße rechnen. Die 2,5 Prozent Einbuße pro Jahr früher in Rente sind eine gute Faustregel.

Wer eine Rentenauskunft vorliegen hat, kann die Werte für sich persönlich aber auch genau ausrechnen Die Flexirente erlaubt es, trotz Beginn der Rente weiterzuarbeiten - zum Beispiel in Teilzeit. So kann man sich Schritt für Schritt aus dem Arbeitsleben verabschieden. Dann gibt es keine Pflicht mehr, in die Rentenversicherung einzuzahlen. Wer es trotzdem tut, kann den Verlust durch die frühe RenteEine andere Variante ist, vorab freiwillig mehr in die Rentenkasse einzuzahlen.

Das geht ab dem 50. Lebensjahr. Auf Antrag rechnet die Deutsche Rentenversicherung aus, wie viel das sein müsste, um die Abschläge komplett auszugleichen. Dazu muss man das Formular V0210 ausfüllen, dasWer den vollen Verlust ausgleichen will, muss mit fünfstelligen Beträgen rechnen.

Immerhin kann man freiwillige Einzahlungen in die Rentenkasse steuerlich absetzen, bis zu einem Höchstbetrag von aktuell gut 29.000 Eur





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