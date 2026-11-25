Mit Hits wie 'Girls on Film' und 'The Wild Boys' prägt Duran Duran den Sound der 80er-Jahre. Nun ist ihr langjähriger Gitarrist Andy Taylor im Alter von 65 Jahren gestorben. Er verließ die Band vor Jahren im Streit.

Mit Hits wie "Girls on Film" und "The Wild Boys" prägt Duran Duran den Sound der 80er-Jahre. Nun ist ihr langjähriger Gitarrist Andy Taylor im Alter von 65 Jahren gestorben.

Er verließ die Band vor Jahren im Streit. Der frühere Gitarrist der britischen Band Duran Duran, Andy Taylor, ist nach schwerer Krebserkrankung im Alter von 65 Jahren gestorben. Der Musiker sei nach einem "langen und mutigen Kampf gegen Prostatakrebs" am Montag im Kreise seiner Familie friedlich zu Hause gestorben, erklärten seine Familie und die Band am Mittwochabend bei Instagram und auf der Website von Duran Duran. Taylor hatte seine Krebserkrankung im fortgeschrittenen Stadium bereits 2022 öffentlich gemacht.

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"Er hat diese letzten Jahre mit so viel Mut und Entschlossenheit gemeistert. Er hat bis zum allerletzten Moment nie aufgehört zu kämpfen, ohne jemals seine Lebensfreude zu verlieren", erklärte seine Ehefrau Tracey.