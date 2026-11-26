Duran Duran prägten mit ihren Hits und spektakulären Musikvideos die Popkultur der 1980er-Jahre. Gitarrist Andy Taylor war ein wichtiger Teil dieses Erfolgs. Nun ist er im Alter von 65 Jahren gestorben.

Der Musiker Andy Taylor ist tot. Der Gitarrist der englischen New-Wave-Band Duran Duran ist im Alter von 65 Jahren gestorben, wie seine Familie und seine Band am Mittwoch mitteilten.

Zu den Hits, an denen er beteiligt war, zählten "Hungry Like the Wolf", "The Reflex" und "Rio". Taylor war vor Jahren an Prostatakrebs erkrankt. Er habe "ein unauslöschliches Feuer und eine gewisse Lässigkeit in unsere Musik" gebracht, hieß es in einer Stellungnahme von Duran Duran. Sein Gitarrenspiel habe die Songs geprägt, "die uns um die ganze Welt führten".

Advertisement

Advertisement

Mit seinem trockenen Humor habe er dafür gesorgt, "dass wir auf dem Boden blieben". Als Duran Duran im November 2022 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, gab Taylor bekannt, dass er bereits seit mehreren Jahren gegen ein metastasiertes Prostatakarzinom kämpfte und daher nicht an der Zeremonie teilnehmen konnte.