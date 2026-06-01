Frühes Rauchen am Morgen verdoppelt Risiko für Herzschwäche

Eine groß angelegte Studie zeigt, dass Raucher, die innerhalb von fünf Minuten nach dem Aufwachen zur ersten Zigarette greifen, ein mehr als doppelt so hohes Risiko für Herzinsuffizienz haben. Der frühe Nikotinkonsum belastet das Herz-Kreislauf-System besonders stark und ist ein Warnsignal für eine hohe Nikotinabhängigkeit.

Eine neue groß angelegte Studie mit Daten von mehr als 229.000 Teilnehmern hat alarmierende Erkenntnisse über das Rauchverhalten am Morgen zutage gefördert. Die Ergebnisse zeigen, dass nicht nur die Menge der gerauchten Zigaretten entscheidend für die Gesundheit srisiken ist, sondern vor allem der Zeitpunkt des ersten Zuges nach dem Aufwachen.

Raucher, die innerhalb von fünf Minuten nach dem Aufstehen zur Zigarette greifen, haben ein mehr als doppelt so hohes Risiko, später an einer Herzschwäche (Herzinsuffizienz) zu erkranken, im Vergleich zu denen, die mindestens eine Stunde warten. Dieser frühe Griff zur Zigarette gilt unter Forschern als ein klares Zeichen für eine besonders starke Nikotinabhängigkeit und ist ein ernstzunehmendes Warnsignal für die Gesundheit. Der Moment direkt nach dem Aufwachen ist für den Körper besonders kritisch.

In dieser Phase ist der Organismus noch im Übergang vom Schlaf zum Wachzustand: Der Blutdruck steigt natürlicherweise an, das sympathische Nervensystem wird aktiviert und entzündliche Prozesse können leichter angestoßen werden. Wenn dann zusätzlich Nikotin und andere Schadstoffe aus dem Zigarettenrauch hinzukommen, wird das Herz-Kreislauf-System enorm belastet. Langfristig kann dies zu schweren Schäden führen, insbesondere zu einer Herzinsuffizienz. Diese Erkrankung entwickelt sich oft schleichend: Das Herz ist nicht mehr in der Lage, den Körper ausreichend mit Blut und Sauerstoff zu versorgen.

Betroffene leiden unter Müdigkeit, Atemnot und eingeschränkter Leistungsfähigkeit. Die neuen Erkenntnisse liefern einen wichtigen Hinweis für die Prävention: Schon eine einfache Frage - wie schnell nach dem Aufwachen zur ersten Zigarette gegriffen wird - kann helfen, Menschen mit erhöhtem Risiko frühzeitig zu erkennen und gezielt zu beraten. Die Studie, die im Fachjournal veröffentlicht wurde, unterstreicht die Notwendigkeit, Raucher nicht nur hinsichtlich der Anzahl der Zigaretten zu befragen, sondern auch ihr Morgenritual zu berücksichtigen.

Ärzte und Gesundheitsdienstleister könnten diese Information nutzen, um Hochrisikopatienten zu identifizieren und intensivere Unterstützung beim Rauchstopp anzubieten. Denn der Verzicht auf die erste Zigarette am Morgen könnte ein erster Schritt sein, um die Nikotinabhängigkeit zu durchbrechen und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. Die Forscher betonen, dass die Ergebnisse unabhängig von anderen Risikofaktoren wie Alter, Geschlecht, Body-Mass-Index und bestehenden Vorerkrankungen signifikant sind. Dies macht den Zeitpunkt des ersten Rauchens zu einem eigenständigen und starken Prädiktor für die Entwicklung einer Herzinsuffizienz.

Die Studie ist ein weiterer Beleg dafür, dass Rauchen in jeder Form und zu jeder Tageszeit schädlich ist, aber das Rauchen direkt nach dem Aufwachen besonders gefährlich zu sein scheint





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