Frühlingsoffensive: Temperaturen bis 18 Grad!

Nach eisigen Wochen mit Tiefstwerten von -23 Grad, bringt eine milde Strömung deutlich wärmere Temperaturen. Bereits am Freitag klettern die Temperaturen im Westen bis zu 18 Grad, im Osten sind 7 bis 12 Grad zu erwarten. Auch am Wochenende bleibt es frühlingshaft warm.

Nach Wochen der eisigen Kälte mit Tiefstwerten bis -23 Grad und gefrorenen Seen, erwartet uns eine radikale Wetter umkehr. Schon ab Donnerstag kündigt sich ein Temperatur-Upgrade an. Während es am Rhein bereits zweistellige Werte gibt, bleibt es im Osten noch kühl. Doch ab Donnerstag macht sich der Frühling immer deutlicher bemerkbar. Freitag bringt endgültig frühlingshafte Temperaturen ! Im Westen sind bis zu 18 Grad möglich, selbst im Osten klettert das Thermometer auf milde 7 bis 12 Grad.

Die milde Luft setzt sich am Wochenende fort. Im Westen bleiben es mit bis zu 17 Grad frühlingshaft warm, selbst im Osten sind zweistellige Werte möglich. Zwar ziehen im Nordwesten einige Wolken mit Schauern durch, doch vielerorts zeigt sich die Sonne und lädt zu ersten Frühlingsausflügen ein. Nachts bleibt es jedoch noch frisch, örtlich sind weiterhin niedrige Temperaturen möglich. Die Wetterlage bleibt stabil: Am Wochenende verwöhnt uns die milde Luft, vielerorts lockt die Sonne. Ein perfekter Moment, um die warmen Tage an der frischen Luft zu genießen.





