Die Union schlägt vor, die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren für Geringverdiener zu erhalten. Die SPD stemmt sich gegen das Ende der Rente mit 63.

Die Unionsfraktion will die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten. Das geht aus einem Papier hervor, das dem Tagesspiegel vorliegt. Verfasst wurde es von drei CDU-Politikern, darunter Marc Biadacz und Pascal Reddig, die die CDU/CSU -Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales leiten. Nach Informationen des Tagesspiegels traf der Vorschlag die SPD unvorbereitet.

Hintergrund ist die Rentenkommission, deren 33 Vorschläge die Abschaffung der abschlagsfreien Frühverrentung nach 45 Beitragsjahren umfassen. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte im Juni angekündigt, die Empfehlungen vollständig umzusetzen. Genau dieser Punkt sorgt nun für neuen Streit in der Koalition.

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Konkreter Vorschlag der Union zur 70-Prozent-Grenze

Wer in seiner Erwerbszeit maximal 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat, kann nach 45 Beitragsjahren weiterhin ohne Abschläge vorzeitig in Rente gehen. Dieser Schwellenwert bildet den Kern des Konzepts, das die Unionspolitiker als Respekt-Rente bezeichnen.

Kindererziehungs- und Pflegezeiten sollen dabei weiterhin berücksichtigt werden. Damit sollen Versicherte, deren Erwerbsbiografie durch Care-Arbeit geprägt ist, nicht schlechtergestellt werden.

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Wer mehr verdient, muss reguläre Abschläge hinnehmen. Diese betreffen jedoch nur die angesammelten Rentenpunkte, die über der 70-Prozent-Grenze liegen. Im Papier heißt es, Abschläge wirkten erst mit steigendem Einkommen.

Die Verfasser begründen den Vorstoß damit, die Frühverrentung zielgerichtet und sozial gerecht zu gestalten. Zugleich solle die abschlagsfreie Frühverrentung für Beitragszahler und nachfolgende Generationen bezahlbar bleiben. Die betroffene Gruppe arbeite besonders häufig in körperlich und psychisch belastenden Jobs, heißt es in dem Papier.

SPD-Widerstand und Position der Unionsführung

Die SPD lehnt das Ende der sogenannten Rente mit 63 ab, während Unionsfraktionschef Thorsten Frei auf zielgenaue Lösungen setzt. Mehrere CDU-Ministerpräsidenten haben sich ebenfalls gegen die Abschaffung ausgesprochen.

Befürworter einer großen Reform beharren dagegen auf der Umsetzung genau dieses Punktes. Das Papier der drei CDU-Politiker nennt als Ziel, den Knoten zu lösen und die Rentenreform endlich auf den Weg bringen zu können. Alle weiteren Empfehlungen der Kommission müssten vollständig umgesetzt werden, fordern die Autoren.

Thorsten Frei sagte dem Spiegel, die Union befinde sich auf der Zielgeraden. Sie habe die Chance, eine der großen Fragen unserer Zeit dauerhaft und für alle Generationen gerecht zu lösen. Man sei nicht dogmatisch, sondern an zielgenauen Lösungen interessiert, so Frei.

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Fraktionsvize Winkel mahnte, die Rentenreform dürfe nicht an der fehlenden Bereitschaft eines Koalitionspartners scheitern, in der Sache Kompromisse einzugehen. Damit richtet sich die Forderung klar an die SPD als Koalitionspartner.

Bundesarbeitsministerium und Zeitplan bis Weihnachten

Das Bundesarbeitsministerium arbeitet nach eigenen Angaben intensiv an der Umsetzung der Rentenempfehlungen, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die Reform vor Weihnachten im Kabinett verabschieden lassen. Details nannte das Ministerium bislang nicht.

Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums erklärte am Mittwochabend auf Anfrage, das Ministerium bereite die Umsetzung der Empfehlungen der Alterssicherungskommission vor. Zu einzelnen Details könne sich das Haus derzeit jedoch nicht äußern.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte angekündigt, dass die geplante Rentenreform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden solle. Ob der Zeitplan mit dem Streit um die Rente mit 63 vereinbar ist, ist derzeit offen.

Für Beschäftigte mit kleinen Einkommen würde der Unionsvorschlag den Zugang zur abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren sichern. Wer oberhalb der 70-Prozent-Grenze verdient, müsste dagegen Abschläge auf die darüber liegenden Rentenpunkte in Kauf nehmen.