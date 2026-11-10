Frühschnee in Brandenburg: DWD kündigt schnelle Milderung an

Deutscher Wetterdienst bestätigt weißen Flockenwirbel östlich von Berlin. In Brandenburg kehrt rasch Herbstwetter mit 3 bis 7 Grad zurück. Details zu den Niederschlägen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Brandenburg eine kurzlebige Wintererscheinung bestätigt. Felix Dietzsch vom DWD erläuterte, dass sich am Morgen östlich von Berlin bis zur Oder ein weißer Flockenwirbel bildete. Gleichzeitig legte sich eine dünne Neuschneedecke auf den Boden, was die winterliche Atmosphäre in der Region unterstrich.

Winterlicher Flockenwirbel und Neuschnee

Laut den Angaben von Felix Dietzsch war die winterliche Episode am Morgen sichtbar, als sich die Schneeflocken konzentriert über den Landstrichen östlich der Hauptstadt sammelten. Die Atmosphäre war kalt genug, um diesen Effekt in den höheren Lagen aufrechtzuerhalten. Die Bildung dieser spezifischen Schicht aus Neuschnee erfolgte schnell und war Teil einer vorübergehenden klimatischen Störung.

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Die weißen Flockenwirbel konzentrierten sich dabei auf die Gebiete zwischen Berlin und der Oder. Beobachter konnten die spezifische Struktur der Schneeverwehungen erkennen, bevor sich das Wettergeschehen bereits wieder änderte. Die dünne Schicht aus Neuerschlagenem Schnee lag dabei nur kurzzeitig auf den Oberflächen, bevor die Temperaturen begannen, zu steigen.

Schnelle Rückkehr zu herbstlichen Temperaturen

Felix Dietzsch betonte jedoch, dass dieser Winterzauber im Tagesverlauf rasch wieder enden würde. Die Milderung setzt nun allmählich ein, wodurch das Wetter in Brandenburg wieder herbstliche Züge annimmt. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 3 und 7 Grad Celsius. Diese Werte markieren einen deutlichen Kontrast zu den nächtlichen Minusbereichen, die für die Schneebildung nötig waren.

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Der heutige Tag ist laut DWD durch wolkiges Wetter gekennzeichnet, das örtlich von neblig-trüben Bedingungen begleitet wird. Es fällt vereinzelt etwas Regen, während im Tagesverlauf kurze Wolkenauflockerungen möglich sind. Diese Mischung aus Niederschlag und Bewölkung prägt das aktuelle Bild in der Region, während die winterlichen Bedingungen bereits den Winterurlaub antreten.

Wettervorhersage für die kommenden Tage

Am Mittwoch erwartet die Menschen in Brandenburg ein stark bewölkter bis bedeckter Himmel. Der Deutsche Wetterdienst kündigt an, dass es vor allem in den mittleren und südlicheren Landesteilen länger anhaltend leicht regnen wird. Die Temperaturen steigen dabei auf einen Bereich von 3 bis 5 Grad Celsius an, was die fortschreitende Milderung unterstreicht.

In der Nacht zum Donnerstag bleiben die Wolkenfeld bestehen, wobei es vielerorts neblig-trüb bleibt. Im Süden regnet es weiter, während die Tiefstwerte im Norden Brandenburgs zwischen 4 und 0 Grad Celsius liegen. Am Donnerstag ist es bewölkt, und der Regen zieht südwärts ab. Die Höchstwerte erreichen bis zu 7 Grad, was den Übergang zum normalen Herbstwetter in der Region abschließt.