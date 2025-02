Frühstück: Gesund oder nur ein Mythos?

Eine Expertenmeinung zum Thema Frühstück und seine Auswirkungen auf die Gesundheit.

Das Frühstück ist für viele Menschen eine besondere Mahlzeit, im Vergleich zum Abendbrot zum Beispiel. Es wird oft behauptet, dass das Frühstück wichtig für die Gesundheit ist. Ob das tatsächlich stimmt, darüber sprach Petra Terdenge mit Aglaja Adam von der Apotheken Umschau. Aglaja Adam betont, dass ein Frühstück automatisch gesund ist, kann sie nicht bestätigen.

'Einige Studien behaupten zwar, dass das Auslassen des Frühstücks ein höheres Risiko für zum Beispiel Übergewicht oder auch Typ-2-Diabetes mit sich bringt. Aber ob Menschen, die frühstücken, andersherum per se gesünder sind, dafür ist die Studienlage zu dünn.', so Adam. Wichtiger für die Gesundheit sind laut Aglaja Adam eine ausgewogene Ernährung und andere Faktoren wie Bewegung, Rauchen oder Stress. Ein Frühstück macht auch nicht schlank, wie man manchmal hört: 'Um sein Gewicht zu halten, ist es wichtig, dass die Kalorienbilanz über den ganzen Tag passt und wir uns ausgewogen ernähren. Mit vielen Ballaststoffen, Gemüse, Obst, Nüssen, Samen, Omega-3-Fettsäuren und wenig verarbeiteten Produkten.', rät sie. Interessant ist auch, was in anderen Ländern morgens auf den Tisch kommt. In Japan zum Beispiel ist Miso-Suppe mit Gemüse und Hähnchen oder Tofu als Einlage verbreitet. Das liefert viele Mineralstoffe, Vitamine und Proteine. Und ein schwedisches Knäckebrot mit Käse und Gurke oder - wer zum Frühstück schon mag - Heringssalat, dazu Dickmilch und Beeren, ist auch gesund, weil es Ballaststoffe und viel Eiweiß enthält.Der schottische Porridge, der aus Haferflocken, Milch und Wasser besteht, ist ebenfalls gesund, schreibt die Apotheken Umschau. Er versorgt uns mit Ballaststoffen, langsamen Kohlenhydraten und ein wenig Protein.





