Frühstück statt Abendessen: Wie die Uhrzeit den Stoffwechsel beeinflusst

Studien zeigen, dass eine kalorienreiche Mahlzeit morgens den Blutzucker besser reguliert und den Heißhunger dämpft. Chronobiologen erklären, warum die Tageszeit für den Fettabbau entscheidend ist.

Die Frage, wann man essen sollte, ist genauso wichtig wie die Frage, was man isst. Forscher haben herausgefunden, dass die innere Uhr des Menschen einen direkten Einfluss darauf hat, wie der Körper Nährstoffe verarbeitet. Dieselbe Mahlzeit kann morgens völlig anders vom Stoffwechsel behandelt werden als abends. Dies betrifft vor allem den Blutzuckerspiegel und die Fähigkeit des Körpers, Fett zu verbrennen.

Unterschiede bei Blutzucker und Insulin

Die Forschung um Dr. Sarah Chellappa von der University of Southampton hat gezeigt, dass der menschliche Stoffwechsel darauf programmiert ist, Nährstoffe während der Tageslichtstunden effizient zu verarbeiten. Die innere Uhr, auch zirkadianer Rhythmus genannt, dauert etwa 24 Stunden und steuert neben dem Schlaf-Wach-Rhythmus auch den Energiestoffwechsel. Licht fungiert dabei als wichtiger externer Taktgeber.

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Untersuchungen zum Blutzucker zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Tageszeiten. Das Essen derselben Mahlzeit am Abend kann einen Blutzuckeranstieg verursachen, der 18 bis 46 Prozent höher ausfällt als bei der identischen Mahlzeit am Morgen. Gleichzeitig sinkt die Fähigkeit des Körpers, Fett abzubauen und zu verbrennen, über Nacht um 10 bis 20 Prozent. Diese Veränderungen sind auf die im Laufe des Tages abnehmende Insulinempfindlichkeit zurückzuführen. Insulin ist das Hormon, das Zucker aus dem Blut in die Zellen schleust. Reagiert der Körper schlechter darauf, bleibt mehr Zucker im Blut.

Empfehlungen zur Mahlzeiteneinteilung

Dr. Chellappa rät daher dazu, die größte Mahlzeit des Tages früher stattfinden zu lassen. Dies sollte entweder zum Frühstück oder zum Mittagessen erfolgen. Das Abendessen sollte hingegen die kleinste Mahlzeit des Tages sein. Es gibt jedoch keine feste Uhrzeit, ab der Essen plötzlich ungesund wird. Chronobiologen empfehlen im Allgemeinen, die letzten Kalorien mindestens drei Stunden vor dem Schlafengehen zu sich zu nehmen, um dem Körper Zeit zur Verarbeitung zu geben.

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Weniger Hunger durch früheres Essen

Neben den metabolischen Vorteilen gibt es auch psychologische und appetitregulierende Gründe für ein großes Frühstück. Forscher rund um Prof. Alexandra Johnstone von der University of Aberdeen haben in einer Studie untersucht, ob ein größeres Frühstück dabei hilft, Körperfett leichter zu reduzieren. Das Ergebnis zeigt, dass Teilnehmer mit einem größeren Frühstück im weiteren Tagesverlauf weniger Appetit hatten.

Prof. Johnstone erklärt, dass man sich durch ein größeres Frühstück und ein kleineres Abendessen über den gesamten Tag hinweg weniger hungrig fühlt. Dies gilt selbst dann, wenn die Gesamtmenge der Kalorien über den Tag hinweg unverändert bleibt. Die Studie macht deutlich, dass das Zählen von Kalorien morgens nicht weniger zählt als abends. Es kann jedoch helfen, einen größeren Teil der täglichen Kalorienzufuhr früh am Tag zu essen, weil dadurch der Hunger später geringer ausfällt.

Langfristige Folgen für die Gesundheit

Die Erkenntnisse der Chronobiologie unterstreichen die Bedeutung der Timing-Strategie bei der Nahrungsaufnahme. Während der Abend das Potenzial hat, die Fettverbrennung zu hemmen und den Blutzucker stark ansteigen zu lassen, unterstützt der Morgen den Stoffwechsel. Dies liegt an der höheren Insulinempfindlichkeit in den frühen Tagesstunden. Wer seinen Ernährungsplan an diese biologischen Rhythmen anpasst, kann nicht nur seinen Hunger besser kontrollieren, sondern auch seine metabolische Gesundheit optimieren. Die Forschung zeigt klar, dass die Tageszeit ein kritischer Faktor für den Energiehaushalt ist.