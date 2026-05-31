Frymuth stellt sich an die Seite von Neuendorf und macht die Tür für das Kompassmodell ganz weit auf

Der Westverbands-Chef Peter Frymuth stellt sich plötzlich an die Seite von Präsident Bernd Neuendorf und macht die Tür für das viergleisige Kompassmodell ganz weit auf.

Die Regionalliga-Reform im DFB ist ein heißes Eisen. Der Westverbands-Chef Peter Frymuth stellt sich plötzlich an die Seite von Präsident Bernd Neuendorf und macht die Tür für das viergleisige Kompassmodell ganz weit auf.

Am Dienstag findet eine Konferenz der Regionalverbände statt, auf der die von der DFB-Spitze vorgeschlagene und favorisierte Kompass-Lösung in den Details ausgearbeitet werden soll. Wird dies erfolgreich gestaltet, gilt eine Zustimmung der Klubs als höchstwahrscheinlich. Selbst im Saarland-Pokal beim Endspiel Saarbrücken gegen Homburg wurde das Kompassmodell großflächig gefordert.

Frymuth schreibt auf BILD-Nachfrage: Der anstehende Austausch der Regionalliga-Träger zu den beiden von der AG vorgeschlagenen Modellen soll dazu dienen, alle offenen Fragen zu behandeln, damit den Vereinen eine transparente und einheitliche Entscheidungsgrundlage vorgelegt werden kann. Dann kommt die wichtige Passage, die eine Modernisierung des deutschen Ligen-Systems und eine Rückkehr zum Motto Meister müssen aufsteigen wahrscheinlich macht: Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Gespräche wie bisher ergebnisoffen geführt - hierzu gehört auch die Bereitschaft des WDFV, über eine Trägerschaft des DFB für die 4.

Spielklassenebene zu sprechen. Frymuth würde den DFB also bei der Regionalliga mit ans Ruder lassen, was gleichbedeutend mit einer Umsetzung des bei Fans beliebten Kompassmodells wäre. Insofern ist der Präsident des Westdeutschen Fußball-Verbandes bereit, an einem historisch bedeutenden Moment Verantwortung für den deutschen Fußball zu übernehmen. Eine Kehrtwende, die bei Vollzug echte Größe zeigen würde.

Und: Der mächtigste DFB-Vize stellt sich damit wieder an die Seite seines DFB-Bosses Neuendorf, der schon länger das Kompassmodell präferiert. Die Bayern-Fans prangerten beim DFB-Pokal-Finale in Berlin noch an, dass der DFB bei der Regionalliga-Reform bisher führungsschwach agiere.

Außerdem sagt Frymuth: Seitens des WDFV wird eine zügige, einvernehmliche Lösung aller noch offenen Fragestellungen angestrebt, damit idealerweise bis zu Beginn der Sommerferien eine Abstimmung der Vereine erfolgen kann. Der DFB ist in das Gespräch eingebunden, was wir als zielführend ansehen. Damit werden die Gegner für das Kompassmodell in der Machtpyramide des DFB immer überschaubarer. Denn anders als der Norddeutsche und Bayerische Fußballverband äußert sich auch die Regionalliga Südwest GmbH vor dem wichtigen Treffen am Dienstag.

Den sachorientierten und fachlich fundierten Input seitens des DFB wissen wir ausdrücklich zu schätzen. Dabei war und ist es unser Anspruch, kooperativ und kompromissbereit an möglichen Lösungen mitzuarbeiten und gleichzeitig die Interessen unserer Vereine verantwortungsvoll zu vertreten. Mit Frymuths WDFV und dem Nordostdeutschen Fußball-Verband um Präsident Hermann Winkler sowie der DFB-Spitze um Neuendorf und der DFL vertreten durch Hans-Joachim Watzke ist eine politische Mehrheit für die DFB-Reform mittlerweile in greifbarer Nähe.

Oder anders gesagt: Ein Zurück ist den Fanszenen kaum mehr vermittelbar. Zumal auch im Norden Ralph-Uwe Schaffert offenbar keine komplette Ablehnung mehr hegt. Hauptsächlich der Boss des Bayerischen Fußballverbands probt noch den Aufstand gegen seine Kollegen. Der BFV will offenbar am Dienstag sein verspätet aufgeworfenes Zwei-Phasen-Modell in die Sitzung einbringen, um den Erhalt der Regionalliga Bayern in veränderter Form zu ermöglichen.

Doch weder Frymuth noch andere Akteure zeigen in ihren Äußerungen daran Interesse. Nach BILD-Informationen wurde Kern von den bayerischen Klubs vor seiner einstimmigen Wiederwahl auf dem Verbandstag am 9. Mai mehrfach aufgefordert, ab sofort bei der Regionalliga-Reform mitzuziehen. Auf die geheimen Absprachen scheint er wenig zu geben.

Kurios: Ausgerechnet sein Konzept legt offen, wie konkret die Trägerschaft für das Laut Frymuth werden am Dienstag neben den Präsidenten/Vorsitzenden der Regionalligaträger jeweils eine weitere Person aus den fünf Regionalverbänden und der DFB teilnehmen. Ein Scheitern ist nach 14 Jahren Dauer-Zoff an dieser Stelle kaum noch erklärbar





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