Das Verfahren gegen Vitalii M. in Attendorn: Er soll im Auftrag des russischen Geheimdienstes FSB einen Ukrainer in Deutschland auskunspionieren, um Vorbereitung auf weitere Operationen zu treffen.

Der Prozess um die geheimdienstliche Spionagetätigkeit von Vitalii M. (54) in der Region Sauerland steht im Mittelpunkt der Ermittlungen der Zentralstelle Terrorismusverfolgung (ZenTer NRW) bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Der Angeklagte, der sowohl über einen ukrainischen als auch über einen russischen Pass verfügt, wird beschuldigt, sich nach seiner Flucht aus den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine in Deutschland für den russischen Inlandsgeheimdienst FSB zur Verfügung gestellt zu haben. Seine Angst vor den Konsequenzen der Zusammenarbeit mit Putins Schergen drückt sich physisch im Gerichtssaal aus, wo er sich mit einem Aktendeckel vor dem Gesicht schützt.

Spionageauftrag gegen ukrainischen Kämpfer

Vitalii M. zog mit seiner Familie in ein Mehrfamilienhaus in Attendorn ein, wo er von den deutschen Behörden überwacht wurde. Laut der Anklage der ZenTer NRW erhielt er dort den spezifischen Auftrag, den 52-jährigen Andrej K. auszuspionieren. Der russische Geheimdienst wollte wissen, ob Andrej K. in Deutschland neue Rekruten anwirbt, die später über ein militärisches Trainingslager in Polen zurück in den Krieg gegen Russland geschickt werden sollen. Diese Informationen sollten systematisch an den ausländischen Geheimdienst weitergegeben werden, was als schwerwiegender Verstoß gegen die deutsche Sicherheit gewertet wird.

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Unklare Motivation und fehlende Geldbeweise

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft Vitalii M. geheimdienstliche Agententätigkeiten vor, wobei die genauen Beweggründe für seine Mitarbeit noch nicht vollständig aufgeklärt sind. Eine Gerichtssprecherin betonte, dass der Angeklagte insbesondere Informationen über Andrej K. sammeln sollte, der sich nach Beginn des russischen Angriffskrieges aktiv an Kampfhandlungen für die ukrainischen Streitkräfte beteiligt hatte. Es ist unklar, ob Vitalii M. aus purem Schutzreflex vor den FSB-Agenten gehandelt hat oder ob finanzielle Anreize im Spiel waren, da Geldzahlungen an den Angeklagten nicht nachgewiesen werden konnten.

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Paranoider Zustand und Sicherheitsmaßnahmen

Vitalii M. hegt große Angst um seine Familie und seinen eigenen physischen Wohlstand, was die Schwere der Einschätzung durch die Sicherheitsbehörden unterstreicht. Die Ernsthaftigkeit der Bedrohungslage zeigte sich deutlich nach seiner Festnahme im November 2025: Vermummte und behelmte Elite-Polizisten sicherten sowohl das Haus von Vitalii M. als auch die Wohnung des ausspionierten Andrej K. ab. Diese massiven Sicherheitsvorkehrungen verdeutlichen, wie kritisch die deutschen Behörden die potenzielle Gefahr durch den russischen Inlandsgeheimdienst einordnen und wie schnell es zu weiteren Eskalationen hätte kommen können.

Geplante Operationen und politische Implikationen

Die Ausspähaktion diente vermutlich nicht nur der reinen Informationsbeschaffung, sondern möglicherweise auch der Vorbereitung weiterer geheimdienstlicher Operationen gegen die Zielperson Andrej K. Die Bundesanwaltschaft lässt offen, ob konkrete Pläne für einen Angriff oder ein Attentat bestanden, doch die Formulierung deutet darauf hin, dass die Beobachtung durch Vitalii M. nur der erste Schritt in einer längeren Kette von Aktionen gewesen sein könnte. Ob Vitalii M. gezielt für diese Operationen vom FSB geschickt wurde oder eigeninitiativ handelte, bleibt bis heute ein zentrales Rätsel der Ermittlungen.