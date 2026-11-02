FSK hebt Indizierung von Men of War auf: Dolph Lundgren jetzt ungeschnitzt streambar

Nach zwei Jahrzehnten hat die FSK die Indizierung des Actionfilms Men of War mit Dolph Lundgren aufgehoben. Der Film ist ab sofort ungeschnitzt auf Amazon streambar verfügbar und erhält die Altersfreigabe ab 18 Jahren.

Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft ( FSK) hat die jahrzehntelange Indizierung des Actionfilms Men of War aufgehoben. Damit ist der 1994 uraufgefuhrte Streifen mit Dolph Lundgren erstmals wieder uneingeschränkt und ungeschnitzt abrufbar. Die Aufhebung des Verbots markiert ein Ende einer zwanzigjährigen Sperrung, die den Film von Regisseur Perry Lang lange Zeit vom deutschen Markt ausschloss. Interessierte können den Titel nun legal auf der Plattform Amazon streamen.

Aufhebung der Sperrung nach zwanzig Jahren

Der Film Men of War war seit der Veröffentlichung der ungekürzten Fassung im Jahr 1995 auf dem Index der schädlichen Jugendmedien gelistet. Diese Einstufung bedeutete, dass die ungekürzte Version weder beworben noch an Minderjährige verkauft werden durfte. Erst nach zwei Jahrzehnten wurde die Indizierung offiziell gestrichen. Bei der erneuten Prüfung durch die FSK erhielt der Film eine altersgerechte Einstufung ab 18 Jahren. Dies ermöglicht nun den offenen Verkauf und die Verbreitung der ungeschnittenen Fassung.

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Hintergrund der strengen Regulierung

In den Mitte der 2000er-Jahre, als das Medium DVD seinen Höhepunkt erreichte, waren illegale Bootlegs auf Filmbörsen weit verbreitet. Viele Filme hatten ihren Weg auf die physischen Datenträger noch nicht gefunden, weshalb Geheimtipps oft nur geschnitten erhältlich waren. Der Actionkracher Men of War war ein solches Beispiel. Der Film wurde damals direkt auf Video veröffentlicht, obwohl er für das Kino konzipiert war, was an der hochwertigen Ausstattung erkennbar ist.

Der Verleih Deutscher Videoring nutzte für die Auswertung den Video-Marktweg. Es wurden unterschiedliche Fassungen produziert: eine ungekürzte, eine geschnittene FSK-18-Version sowie eine stark gekürzte FSK-16-Fassung. Kurz nach dem Start im Jahr 1995 wurde die ungeschnittene Variante direkt indiziert. Grund waren vermutlich die gewalttätigen Szenen, die von den Prüfern als jugendgefährdend eingestuft wurden.

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Handlung und Besetzung

In der Geschichte wird der Ex-Söldner Nick Gunar für einen letzten Einsatz rekrutiert. Gemeinsam mit einer Gruppe fragwürdiger Individuen soll er die indigene Bevölkerung einer tropischen Insel im südchinesischen Meer für den Rohstoffabbau vertreiben. Gunar weigert sich jedoch und stellt sich auf die Seite der Unschuldigen. Neben Dolph Lundgren sind weitere Schauspieler wie BD Wong, Don Harvey, Tom Lister Jr., Kevin Tighe und Tim Guinee in den Rollen zu sehen.

Der Film von Regisseur Perry Lang galt zu Beginn der Neunzigerjahre bereits als überholter Vertreter der Actionkino-Ära der Achtziger. Genau diese Eigenschaft verleiht dem Streifen heute noch einen bestimmten Charme. Trotz der langen Sperrung bleibt Men of War ein kleiner Geheimtipp, der von Actionfans und Fans von Dolph Lundgren lange verkannt wurde.

Verfügbarkeit und Streaming

Die Aufhebung der Indizierung ändert die Verfügbarkeit des Films grundlegend. Da die FSK die Altersfreigabe ab 18 Jahren erteilt hat, darf die ungekürzte Version nun offen gehandelt werden. Plattformen wie Amazon nutzen diese Möglichkeit, den Film in ihr Angebot aufzunehmen. Die Streaming-Plattform bietet den Streifen nun ungeschnitten an, was zuvor aufgrund der Indizierung nicht möglich war. Dies ermöglicht einer breiteren Öffentlichkeit den Zugang zu dem historischen Actionfilm.

Die rechtlichen und regulatorischen Hürden sind damit aus dem Weg geräumt. Der Weg zur Legalisierung des Films dauerte zwanzig Jahre. Jetzt steht der FSK-18-Actionfilm mit Dolph Lundgren ungeschnitzt auf Amazon zur Verfügung. Interessenten können die Fassung genießen, die bei der Originalveröffentlichung in den Neunzigern als schädlich eingestuft wurde.