Budissa Bautzen gewinnt Regionalliga Nordost mit 3:0 gegen Schlusslicht Luckenwalde. Kapitän Djamal Ziane trifft zweimal und feiert das Tor respektvoll mit Schiedsrichter Ostrin.

Der FSV Budissa Bautzen hat den Auftakt der Rückrunde in der Regionalliga Nordost mit einer klaren 3:0-Plage gegen das Schlusslicht FSV Luckenwalde gewonnen. Damit sichert sich die Mannschaft aus der Oberlausitz den vierten Ligasieg in Folge und festigt ihre positive Formkurve. Die Begegnung endete nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch aufgrund einer außergewöhnlichen Szene zwischen Torschützen und Unparteiischem in den Fokus der Öffentlichkeit.

Ziane trifft doppelt zum Erfolg in der Liga

Kapitän Djamal Ziane war mit zwei Treffern der Hauptverantwortliche für den souveränen Sieg seiner Mannschaft. Er avancierte durch seine Leistungen automatisch zum Spitzenreiter der internen Torjägerliste des Vereins. Die Führung erzielte zunächst Ayodele Adetula in der 30. Minute des Spiels, was den Grundstein für den weiteren Verlauf legte. Nach der Pause sorgte Djamal Ziane in der 50. Minute für die Verdopplung der Führung, was die Dominanz von Budissa Bautzen unterstrich.

Also read FSV Mainz 05 gewinnt 2:1 bei Union Berlin durch Spätsiege

Kontroverse Szene mit Schiedsrichter Ostrin

Eine besondere Episode ereignete sich in der 77. Minute, als Nils Kaiser im Mittelfeld gefoult wurde. Der Schiedsrichter Eugen Ostrin aus Eisenach entschied sich für Vorteilsregeln und ließ das Spiel weiterlaufen, anstatt das Foul zu ahnden. Eren Öztürk übernahm den freigespielten Ball und legte präzise auf Djamal Ziane ab, welcher das 3:0 besorgte. Anstatt nur zu jubeln, tätschelte Ziane freundlich die Schulter des Schiedsrichters.

Dialog zeigt professionellen Umgang mit der Leitung

Der Austausch zwischen den beiden Männern wurde für die Zuschauer und Beobachter zum Highlight der Partie. Eugen Ostrin fragte den Stürmer direkt: "Hätte ich zurückpfeifen müssen?" Djamal Ziane antwortete mit einem Lachen und entgegnete klar: "Natürlich nicht!" Dieser Moment verdeutlichte, dass der Stürmer die gute Entscheidung des Unparteiischen sofort erkannte. Wäre das Foul gepfiffen worden, hätte das Tor mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zustande kommen können, was den respektvollen Charakter der Geste unterstrich.

Advertisement

Dankbarkeit gegenüber der offiziellen Leitung

Auch nach dem Abpfiff blieben die beiden im engen Kontakt. Djamal Ziane bedankte sich bereits während des Spiels bei Eugen Ostrin für die korrekte Spielleitung und wiederholte seine Wertschätzung nach der offiziellen Beendigung der Partie. Diese Geste ist im professionellen Fußball selten und hebt die Fair-Play-Kultur auf dem Platz hervor. Die Mannschaft zeigt damit, dass Erfolg und Respekt Hand in Hand gehen können, selbst in einem hart umkämpften Ligabetrieb.

Aussagen des Spielers nach dem Spielverlauf

In einem Interview mit Ostsport.TV erklärte Djamal Ziane seine Sicht auf die Vorfälle. Er betonte, dass das Spiel zum Glück weiterlief und diese Entscheidung belohnt wurde. Der Stürmer verwies darauf, dass Schiedsrichter oft Kritik ausgesetzt sind, doch bei dieser Leistung müsse man Respekt zollen und eine gute Bewertung aussprechen. Diese Worte unterstreichen die hohe Meinung, die die Spieler auf dem Platz von der Unparteiischen haben, was die Qualität des Spiels zusätzlich wertschätzt.