FSV Frankfurt blickt trotz Niederlagen in Richtung 3. Liga

Der FSV Frankfurt startete das neue Jahr mit drei Niederlagen, konnte sich aber in der Regionalliga Südwest weiterhin im Aufstiegsrennen behaupten. Trainer Tim Görner zeigte sich zufrieden mit dem Kader und der bisherigen Saisonleistung, sieht aber auch noch Potenzial für Verbesserungen.

2024 ist für den FSV Frankfurt mit drei Niederlagen ins Ziel gelaufen. Dennoch blickt man in Bornheim in Richtung 3. Liga , auch wenn sich die Verantwortlichen um Trainer Tim Görner zurückhaltend zeigen. Als einziger der 18 Klubs der Regionalliga Südwest hat der FSV Frankfurt in der zweiten Wechselperiode keine personellen Veränderungen vorgenommen. 'Wir sind zufrieden mit dem Kader', unterstreicht Trainer Görner dazu.

Auch die Negativserie zum Jahresausklang 2024 mit drei Niederlagen, wodurch der Traditionsverein von der Tabellenspitze auf den dritten Platz abrutschte, konnte seine Entscheidung nicht beeinflussen. Nur wenn ein (wichtiger) Spieler sich verletzt hätte, hätte er reagiert, verrät Görner. In der Vorbereitung hat der 29-Jährige seine Mannschaft wieder in Schwung gebracht. Nach knappen Siegen über eine Klasse tiefer spielende Gegner Türk Gücü Friedberg (2:1), Wormatia Worms (1:0) und Rot-Weiß Walldorf (2:1) sowie dem 2:2 beim Ligakonkurrenten TSV Steinbach Haiger folgte eine überaus erfolgreiche Generalprobe vor dem Nachholspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen den SC Freiburg II. Auf neutralem Platz im südhessischen Babenhausen-Langstadt dominierte der FSV klar und fertigte Viktoria Aschaffenburg aus der Regionalliga Bayern mit 4:1 (2:0) ab. 'Wir haben einen sehr guten Auftritt hingelegt', betont Görner. Die schönsten Spielzüge haben nicht mal zu Toren geführt, deutet der Coach an, dass das Resultat weitaus klarer hätte ausfallen können. Gelingt es den Bornheimern, die jungen Breisgauer wie in der Hinrunde zu bezwingen (3:0), dann überholen sie den Rivalen Kickers Offenbach und verkürzen den Rückstand auf Tabellenführer TSG Hoffenheim II auf vier Punkte. 'Wir haben uns eine mega-gute Ausgangsposition geschaffen', sagt Görner zum bisherigen Saisonverlauf und schränkt zugleich ein: 'Wir sind nicht vermessen'. Denn Hoffenheim habe ein Topmannschaft. Aufstiegsambitionen werden offiziell nicht gehegt, intern sicherlich artikuliert. Um eine Lizenz für die 3. Liga wird sich der FSV bewerben. Einen persönlichen Aufstieg hat Görner jedenfalls schon erlebt. Ende Januar erhielt der Endzwanziger, der seit Geburt Mitglied beim Fußball-Sport-Verein ist, bei einer feierlichen Zeremonie in Frankfurt einen hoch angesehenen Trainer-Grad überreicht. 'Ich bin stolz und dankbar zugleich und darüber hinaus fast schon ein Stück weit traurig, dass das Jahr mit all den Eindrücken schon vorbei ist. Zweifelsohne konnte ich viele Eindrücke sammeln und Impulse für meine zukünftige Arbeit als Trainer mitnehmen', sagt er. Ein Highlight war sicherlich die Südenglandreise mit Stationen bei den Premier-League-Klubs Brighton & Hove Albion mit dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler sowie Brentford FC und Chelsea FC. Einige Europameisterschaftsspiele standen zudem auf dem Plan, unter anderem Deutschland gegen Ungarn in Stuttgart. Einen kurzen Dienstweg hatte Görner bei seiner Hospitation: Im Frankfurter Stadtwald empfing ihn Dino Toppmöller vom Bundesliga-Tabellendritten SG Eintracht Frankfurt. Dass mit der Erlangung des höchsten Trainergrads die eigene Erwartungshaltung steigt, verneint Görner. Klar ist, dass man dadurch interessanter wird. Und beim FSV arbeitet Görner in diesem Spieljahr ziemlich erfolgreich. Nicht nur die Ergebnisse sind meistens positiv, auch die Spielanlage ist variabler als vergangene Saison. Zu möglichen Anfragen anderer Klubs wollte sich der gebürtige Frankfurter nicht äußern





