FSV Mainz 05 kehrt nach dem 2:1-Sieg bei Union Berlin mit Hoffnung zuruck. Die Berliner verlieren weiter und bleiben Tabellenvorletzter.

Der FSV Mainz 05 hat am Samstagnachmittag bei Union Berlin ein wichtiges Spiel gewonnen und besiegt die Gastgeber mit einem knappen 2:1 (0:1). Die Mainzer drehten das Match in der Schlussphase und sorgten damit für einen Punktgewinn, während Union Berlin weiterhin in der unteren Tabellenregion verharrt.

Mainz dreht Spiel durch Spate Tore

Obwohl Union Berlin durch Janik Haberer in der ersten Halbzeit in Fuhrung ging, kamen die Mainzer in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel. Phillip Tietz erzielte in der 85. Minute den Ausgleich und Anthony Caci sicherte das Victory in der 90. Minute plus zwei Sekunden. Diese beiden Treffer verwandelten ein potenzielles Unentschieden in einen klaren Sieg fur die Gaste.

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Union Berlin bleibt ohne Sieg

Union Berlin wartet nun seit sieben Spielen auf einen Sieg und bleibt damit Tabellenvorletzter in der Bundesliga. Die Niederlage bedeutet, dass sich die Situation fur Trainer Mauro Lustrinelli weiter verschlechtert, wahrend sich die Lage fur Urs Fischer und den FSV Mainz 05 entspannt. Fischer hatte mit dem FSV Mainz 05 einen guten Saisonstart hingelegt, rutschte aber in der Folge in eine Fünfniederlagen-Serie.

Taktische Anpassungen bei Union

Mauro Lustrinelli hat vor einer Woche auf zwei Positionen im Kader umgestellt, wobei die Anderungen nicht auf freien Willen beruhten. Leopold Querfeld erhielt eine neue Chance in der Innenverteidigung fur den gelbgesperrten Zeno Van Den Bosch. Zudem spielte Woo-yeong Jeong fur den verletzten Rani Khedira. Diese Wechsel veranderten die taktische Ausrichtung leicht, da Michel Aebischer und András Schäfer das Mittelfeld bildeten und Kastriot Imeri zentraler agierte als zuletzt.

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Union Berlin sucht nach Sicherheit

Trotz der taktischen Anpassungen blieb Union Berlin defensiv vorsichtig, um weitere Gegentore zu vermeiden. Die Berliner hatten zuvor in zehn Spielen 26 Gegentore kassiert, was die Sorge um die Defensive erklar. Die Schießbude der Bundesliga wollte auf Sicherheit bedacht sein, was sich in vielen Zweikämpfen und langen Ballen widerspiegelte.

Entscheidung fiel in der Schlussphase

Die ersten Chancen des Spiels blieben ungenutzt, bis Janik Haberer in der 36. Minute durch einen Kopfball die Fuhraholte. Der Schiedsrichter Timo Gerach entschied auf Tor, obwohl der Ball die Torlinie nur haarscharf uberkreuzte. In der zweiten Halbzeit konnte Torwart Robin Zentner das Spiel nicht mehr retten, als Phillip Tietz und Anthony Caci die Mainzer in Fuhrung brachten. Die beiden spaten Gegentreffer lieBen Union Berlin mit hängenden Kopfeln zuruck.