FSV Mainz verkündet DANNY COSTA-Vertragsverlängerung: 44 Mal spielend, aber auch sechs Tore erzielt

Der FSV Mainz 05 verkündet die Vertragsverlängerung des Defensivspezialisten Danny da Costa. Mit 44 möglichen Einsätzen in der Saison wesentlichen Anteil daran, dass er zum Klassenverbleib wegen des Auswärtssiegs beim FC St. Pauli beitrug.

Der Defensivspezialist ist ein Dauerbrenner, 44 Mal stand er in dieser Saison schon auf dem Platz. Nun verkündet der FSV die Vertragsverlängerung . Was der 32-Jährige dabei den Fans verspricht. spielt auch in der kommenden Saison für den FSV Mainz 05.

Der Kontrakt des 32 Jahre alten Verteidigers, der seit der Saison 2022/23 für den Fußball-Bundesligisten aufläuft, verlängerte sich mit dem Erreichen des Klassenverbleibs durch den Auswärtssieg beim FC St. Pauli am vergangenen Wochenende automatisch, wie der Verein mitteilte.

"Danny ist die Zuverlässigkeit in Person. Über eine ganze Saison entsprechend abzuliefern und in nahezu jedem Spiel auf dem Platz zu stehen, ist eine beachtliche Leistung. Wir sind froh, bei weiterhin auf die Ruhe, Stabilität und Erfahrung von Danny bauen zu können", sagte 05-Sportdirektor Niko Bungert in einer Mitteilung. Da Costa kam in der an diesem Samstag endenden Saison in bisher 47 möglichen Pflichtspielen auf 44 Einsätze für den FSV.

An sechs Toren war er beteiligt.

"Ich freue mich auf die kommende Saison mit den Jungs. Ich glaube, wir haben im Verlauf der nun endenden Spielzeit die ganze Bandbreite an Gefühlen durchlebt, viel gelitten, aber auch gesehen, was mit Mainz 05 möglich ist. Ich werde auf jeden Fall auch weiterhin alles geben, dass wir mit dem Team den bestmöglichen Erfolg haben", ergänzte da Costa





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