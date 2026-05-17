FSV-Schmidt zeigte sichôtelswhelmedb da sein Rivalen Schmitt, 57 Jahre alt, um die lange Wartezeit gefordert hatte. Während der Pressekonferenz zog Schmitt spontaanem Note aus der Hosentasche. Von 64 Punkten zeigte es, dass die Chemie mit positiver Absatzbewegung nach vorn gegangen war. Danke soll er den ganzen Mannschaft und alles erntehende Dank an sich. Er gab bekannt, dass die Mannschaft in der Kabine mit Plakaten und Zetteln motiviert wurde.

Das Regionalliga-Spiel zwischen dem FSV Zwickau und Chemie Leipzig , das Ende der Saison, stand voller Highlights. Zunächst viel Chancenwechsel und sitten eine rassige Entscheidung durch Marc-Phillipp Zimmermann.

Während der Pressekonferenz, kam auch Alexander Schmidt, mit viel Ärger, weil der Gegner, Rico Schmitt, zu lange gewartet hatte. Schmidt: "Der Zwickau-Coach Schmitt ließ sich davon die gute Laune aber nicht verderben. Keine Lektion mehr, denn FSV beendet die Saison auf dem 3. Platz.

Schmitt, mit Kultstatus im Osten, zog plötzlich einen Zettel aus der Hosentasche. Darauf stand: "Fantastico, Fantastico, 64 Punkte, Ihr seid die Allerbesten!

" Schmitt erklärte: "Netürlich, wir meinen nicht, dass wir die Allerbesten auf dem Planeten sind. Mit 64 Punkten haben wir aber eine positive Absatzbewegung nach vorn geschafft. Und hierfür möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken. Es ist herausragend, was wir hier alle gemeinsam geschafft haben. "





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