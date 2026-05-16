Die Saison 2019/2020 holpert im Fußball mit einem der spannendsten letzten Spieltage aller Jahre. Drei Mannschaften – die SV Elversberg, Hannover 96 und der SC Paderborn – kämpfen um den direkten Aufstieg in die Bundesliga. Gleichzeitig diskutieren wir, wie die letzten verbliebenen Mannschaften eine Saison abschließen und die Bundesliga-Ein 보증ritzel.

Die Saison 2019/2020 holpert im Fußball treibend auf einem der spannendsten letzten Spieltag e aller Jahre. Drei Mannschaften – die SV Elversberg , Hannover 96 und der SC Paderborn – kämpfen punktgleich darum, den direkten Aufstieg in die Bundesliga zu erreichen.

Gleichzeitig drängen sich die letzten verbleibenden Mannschaften in der Tabelle für die Bundesliga um den Klassenerhalt. Besonders am Horizont des SV Elversberg ist der direkte Aufstieg in der Bundesliga bereits fast eine Selbstverständlichkeit. Am letzten Spieltag, am 18. Mai, gehören die Saarländer dank ihrer besseren Tordifferenz nicht nur in der Hand, sondern auch der ersten Niederlage in der Saison.

Hannover 96 und der SC Paderborn warten erfahrenene Heimspiele im Rücken und sind als nächstes zu sehen. Hannover 96 hofft besonders sehr darauf, dass am letzten Spieltag endlich die Rückkehr ins Oberhaus gelingt, nachdem bis zum Abstieg 2019 mehrfach die letzten Hürden nicht genommen werden konnten. Paderborn hofft indes auf einen Erfolg im Fernduell in Darmstadt, um sich für den Ligaspielaufstieg zu qualifizieren, sollte Elversberg unterlaufen.

Verfahrensweise verpassen Sie nichts im SPORT BILD-Live-Ticker; dies ist aber auch die aktuelle Ausgabe des SPORT BILD, d.h. sowohl um den Klassenerhalt als auch um die probabilità auf dem Liga-Spielplatz, der letzten Fehler zu korrigieren. Besonders spektakulär ist das direkte Duell zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf. Während Düsseldorf den direkten Klassenerhalt in der eigenen Hand hat, hofft Fürth auf Schützenhilfe. Gleiches gilt für Eintracht Braunschweig, die bei dem bereits feststehenden Meister vor eine schwierige Aufgabe steht.

Theoretisch könnten auch Dynamo Dresden und der 1. FC Magdeburg noch auf einen Relegationsplatz abbiegen. Das alles, aber jakiego am letzten Spieltag nahezu jede Partie entscheidend is





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball Anstieg Bundesliga Elversberg Hannover 96 Paderborn Klasse Spieltag Brillant Sport Bild Duell Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf Grußstoß Ligaspielaufstieg Masterspiel Relegation Spiele

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neue Vereinbarung: Saudi-Arabien sponsert die Fußball-WM in NordamerikaMöchten Sie wirklich alle Einträge aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Read more »

Bundesliga-Saison 2025/26: Letzte Spieltag und spannende EntscheidungenDie Bundesliga-Saison 2025/26 steht vor dem Ende. Der 34. und letzte Spieltag steht an, an dem alle 18 Mannschaften parallel um 15.30 Uhr antreten. SPORT BILD verrät, wie Sie live vor dem TV und im Stream mit dabei sind. Besonders spannend ist der Bundesliga-Eklat! Eintracht verfolgt Riera. Auch im Kampf um die Champions- und Conference League ist noch alles offen. VfL Wolfsburg drückt auf Rang 16 den direkten Abstieg an. Heidenheim steht auf Platz 17 und ist zu Hause gegen Mainz gefordert. Für die Hamburger gilt: Ein Sieg muss her. Gleichzeitig darf der FCH nicht gewinnen, oder der Sieg der Kiezkicker muss höher ausfallen. Auf Platz vier hat die Qualifikation zur Champions League in der eigenen Hand. Dahinter folgt Hoffenheim, die darauf angewiesen sind, dass die Schwaben nicht gewinnen oder man durch einen hohen Sieg das bessere Torverhältnis aufweist. Leverkusen hat nur noch Außenseiterchancen, da beide Teams vor ihnen verlieren müssen. Das Rennen um Platz sieben bestreiten ebenfalls drei Teams. Freiburg hat alles in der eigenen Hand, könnte sich mit einem Europa-League-Sieg die Woche darauf sogar noch für die Königsklasse qualifizieren. Dahinter folgen punktgleich.

Read more »

Fußball-Bundesliga: Kompany schenkt Goretzka großen Abschied: 'Hat er verdient'München - Trainer Vincent Kompany will Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka einen gebührenden Abschied vor den Münchner Fans nach acht Jahren beim FC

Read more »

Regionalliga: Showdown in der Fußball-Regionalliga mit Schwaben und FCA IIEntscheidungstag in der Regionalliga Bayern: FC Augsburg II und TSV Schwaben kämpfen im Fernduell um den direkten Klassenerhalt.

Read more »