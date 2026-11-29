Liveticker vom Spiel FC Ingolstadt 04 gegen Jahn Regensburg vom 29.11.2026: heute live.

Nach einem starken Pass von Nassim Boujellab taucht Lucas Hermes plötzlich frei in der linken Strafraumhälfte vor David Klein auf. Seinen ersten Abschluss pariert der FCI-Keeper.

Den Nachschuss kratzt Linus Rosenlöcher gerade noch von der Linie. Der fällige Freistoß wird hoch in den Sechzehner geschlagen. Dort ist die Regensburger Defensive zur Stelle und befördert die Hereingabe schnell aus der Gefahrenzone. Regensburg spielt aktuell in Unterzahl.

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Nassim Boujellab muss behandelt werden, weil er am Hinterkopf blutet. Er wird wohl aber gleich zurückkehren. An der Strafraumgrenze bleibt Dennis Kaygın mit seinem Dribbling hängen. Sofort leiten die Gäste den Gegenangriff ein, doch auch hier behält die Defensive letztlich die Oberhand.