Liveticker vom Spiel SV Wehen Wiesbaden gegen SV Meppen vom 29.11.2026: heute live.

Massimo ist auf der rechten Außenbahn nicht zu bremsen und schafftes bis kurz vor die Box. Sein Schuss aus etwa 20 Metern segelt aber klar über das Gehäuse.

Massimo will einen Freistoß aus halbrechter Position und gut 30 Metern direkt auf Tor bringen. Sein satter Schuss fliegt nur knapp über das rechte Lattenkreuz! Paula flankt vom linken Sechzehnereck scharf an den zweiten Pfosten. Dort verpasst Schleimer die Kugel mit dem Kopf nur knapp.

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Rund eine Stunde ist gespielt und die Gäste treten nun etwas selbstbewusster auf als in Durchgang eins. Deters bekommt das Leder von rechts vor dem Fünfer und will mit der Hacke ins lange Eck spielen, verfehlt es aber haarscharf! Fast der Ausgleich! Schmitt zieht mit Tempo links in den Strafraum ein und will querlegen.