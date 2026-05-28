Fußball auf der Nintendo Switch 2: EA Sports FC 26 und Mario Strikers

Die Fußballweltmeisterschaft rückt näher, und Nintendo ist bereit. Die neue Nintendo Switch 2 bietet die perfekte Möglichkeit, die virtuellen Stadien zum Kochen zu bringen. Mit der Nintendo Switch 2 können Spieler die beliebte Fußball-Serie EA Sports FC 26 spielen, die direkt auf die Konsole übertragen wurde.

Die Fußball weltmeisterschaft rückt näher, und Nintendo ist bereit. Die neue Nintendo Switch 2 bietet die perfekte Möglichkeit, die virtuellen Stadien zum Kochen zu bringen. Mit der Nintendo Switch 2 können Spieler die beliebte Fußball -Serie EA Sports FC 26 spielen, die direkt auf die Konsole übertragen wurde.

Dank der deutlich stärkeren Hardware der neuen Konsole zieht das Spiel technisch mit den Versionen für PS5 und Xbox Series X|S gleich. Die Grafik wurde massiv aufgewertet, sodass Stadien, Spielermodelle und Animationen lebendiger und schärfer wirken als je zuvor auf einer Nintendo-Plattform. Die Konsole beherbergt Kultmarken wie Mario, Zelda, Animal Crossing, Star Fox, Donkey Kong und viele mehr. Fans können auch die Mario Strikers-Reihe spielen, die auf der Nintendo Switch 2 verfügbar ist.

Die Serie fand ursprünglich auf dem Nintendo GameCube an und wurde im vergangenen Jahr auf der Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Die Konsole bietet auch die Möglichkeit, mit Freunden zu spielen, indem man die GameChat-Funktion nutzt, um eine befreundete Person als Gast zu einer Online-Runde einzuladen. Die Nintendo Switch 2 ist auch mit der neuen GameShare-Funktion ausgestattet, die es ermöglicht, Spiele mit anderen Spielern zu teilen.

Die Konsole ist auch mit einer Docking-Station ausgestattet, die ein gestochen scharfes, modernes Bild mit flüssigen Bewegungen bietet. Die Nintendo Switch 2 ist ideal für gemeinsame Spieleabende und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die das Spielerlebnis verbessern





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