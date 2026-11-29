1899 Hoffenheim vergibt in den ersten Minuten gegen Augsburg zwei Großchancen - und geht dann in Unterzahl baden. Der FCA ist jetzt in zwei Statistiken Bundesliga-Krösus.

1899 Hoffenheim vergibt in den ersten Minuten gegen Augsburg zwei Großchancen - und geht dann in Unterzahl baden. Der FCA ist jetzt in zwei Statistiken Bundesliga -Krösus.4:0 für Hoffenheim: Das war die Torschuss-Statistik nach zehn Spielminuten in der Partie der TSG gegen den FC Augsburg.

Doch in den restlichen Spielminuten ging so gut wie alles schief aus Sicht der Gastgeber. 0:4 gingen sie am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den FCA unter. Eine große Rolle spielte dabei der frühe Platzverweis für Mats Rots .

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Die Augsburger spielten am Sonntag in Sinsheim ihre großen Stärken aus, zum einen die Unberechenbarkeit. Yannik Keitel und Marius Wolf trafen jeweils erstmals in dieser Saison.