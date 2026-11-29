Fußball-Bundesliga: 1899 Hoffenheim erlebt schwarzen Tag gegen Augsburg
1899 Hoffenheim vergibt in den ersten Minuten gegen Augsburg zwei Großchancen - und geht dann in Unterzahl baden. Der FCA ist jetzt in zwei Statistiken Bundesliga-Krösus.
1899 Hoffenheim vergibt in den ersten Minuten gegen Augsburg zwei Großchancen - und geht dann in Unterzahl baden. Der FCA ist jetzt in zwei Statistiken Bundesliga -Krösus.4:0 für Hoffenheim: Das war die Torschuss-Statistik nach zehn Spielminuten in der Partie der TSG gegen den FC Augsburg.
Doch in den restlichen Spielminuten ging so gut wie alles schief aus Sicht der Gastgeber. 0:4 gingen sie am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den FCA unter. Eine große Rolle spielte dabei der frühe Platzverweis für Mats Rots .
Die Augsburger spielten am Sonntag in Sinsheim ihre großen Stärken aus, zum einen die Unberechenbarkeit. Yannik Keitel und Marius Wolf trafen jeweils erstmals in dieser Saison.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at sportschau
Get an alert when there is news on FußballFollow Fußball