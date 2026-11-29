Liveticker vom Spiel Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen vom 29.11.2026: heute live.

Karetsas bleibt nach einem Zweikampf an der Seitenlinie liegen, aber der BVB spielt erstmal weiter. Bei einem Einwurf unterbricht der Schiri die Partie und ermöglicht damit eine Behandlungspause für Karetsas.

Afonso Moreira sprintet mit Zug zum vor Tor los und zieht nach einem kurzen Antritt aus mittigen 20 Metern ab. Kobel zeigt eine Flugshow und boxt den Ball im linken Eck souverän über die Latte. Entlastung für Schwarz-Gelb: Guirassy bricht auf der rechten Seite durch, muss mangels freier Mitspieler aber wieder den Rückwärtsgang einlegen. Kurz danach zieht Svensson vom linken Strafraum-Eck ab und schießt den Ball zu zentral in die Arme von Flekken.

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Bayer hält den Ball im letzten Drittel und beschäftigt die BVB-Abwehr weiter mit mehr Aktionen im Sechzehner. Afonso Moreira bugsiert den Ball von dem linken Flügel für einen Seitenwechsel vors Tor. Kurz vor Kobel rutscht Telle am Ball vorbei. Bayer 04 legt zu!