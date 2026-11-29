Liveticker vom Spiel TSG Hoffenheim gegen FC Augsburg vom 29.11.2026: heute live.

Viel schlimmer hätte es für die Blau-Weißen nicht laufen können. Hatten Wimmer und Conté die großen Möglichkeiten auf eine frühe Führung, steht es nun 0:2.

Hinzu kommt die Unterzahl, die den Augsburgern in die Karten spielt. ...und Rieder jagt den Ball direkt ins Tor. Der Linksfuß zwirbelt ihn durch die Mauer hindurch ins rechte Eck. Weil die Mauer hier nicht gut aussieht, ist Baumann machtlos.

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Naturgemäß gibt es heftige Diskussionen. Es ist durchaus eine komplizierte Angelegenheit: Zwei weitere Hoffenheimer befanden sich unweit von Rots - ob sie Behrens aber noch hätten stoppen können, ist fraglich. Es geht allerdings mit der Roten Karte und einem Freistoß aus halbrechten 23 Metern weiter... Es kommt immer dicker für Hoffenheim - Rots fliegt vom Platz!