Fußball-Bundesliga: Spieltage im Überblick

Alle Tore, Highlights und Ergebnisse der Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga. Das sportstudio berichtet live und in voller Länge von allen Spielen.

Montags ab 0:00 Uhr präsentiert das sportstudio hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga . Außerdem gibt's dazu noch Zusammenfassungen und Highlights ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga . Im Gipfeltreffen spielt nur der amtierende Meister vom Rhein. Im Abschluss lässt Leverkusen aber zu viel liegen und muss sich mit einem torlosen Unentschieden begnügen.Bei Borussia Dortmund ist der vermeintliche Befreiungsschlag schon wieder verpufft.

Im Revier-Duell beim VfL Bochum lässt die Elf von Trainer Niko Kovac alles vermissen.Mit einem souveränen 3:1 gegen Holstein Kiel festigt die Frankfurter Eintracht Platz drei in der Tabelle. Wegen eines Unfalls auf der Tribüne fällt der Jubel aber verhalten aus.Ein Tor, eine Vorlage: Startelf-Rückkehrer Jonathan Burkardt ist beim Auswärtssieg der Mainzer in Heidenheim der entscheidende Mann. Für den FCH wird die Luft immer dünner.Ganz wichtiger Dreier für die TSG Hoffenheim im Abstiegskampf: Trotz eines frühen Rückstandes gewinnen die Kraichgauer bei Werder Bremen mit 3:1.Kevin Trapp, Dino Toppmöller (beide Eintracht Frankfurt) sowie Tim Kleindienst und Gerardo Seoane (beide Borussia Mönchengladbach) zum Abendspiel der Fußball-Bundesliga.Der 1. FC Magdeburg kann zu Hause doch gewinnen. Gegen Tabellenführer 1. FC Köln gelingt der Elf von Christian Titz ein später Doppelschlag. Am Ende steht es 3:0.Dank zweier Tore von Pejcinovic setzt sich Düsseldorf 2:1 gegen Hertha BSC durch. Für die Berliner ist es die vierte Pleite in Folge. Trainer Fiel muss nach dem Spiel gehen.Der 1. FC Kaiserslautern schießt sich auf einen Aufstiegsplatz - und Hertha BSC tiefer in die sportliche Krise. Dabei enttäuschen die Berliner beim 1:0-Sieg des FCK keineswegs.Der 1. FC Köln behauptet mit dem 1:0 gegen Schalke Platz eins und rehabilitiert sich fürs bittere Pokal-Aus bei Bayer Leverkusen. Viel Spektakel muss der FC dabei nicht liefern.Gerechte Punkteteilung im Topspiel zwischen Hamburg und Hannover. Ein toller Freistoß sorgt kurz vor Schluss für den Endstand. Die Gastgeber verlieren aber die Tabellenführung.Der 1. FC Magdeburg ist auswärts nicht zu stoppen. Auf Schalke gewinnt der FCM zum dritten Mal in Serie mit 5:2. Mann des Abend ist der vierfache Torschütze Martijn Kaars.Nach einem frühen Schreckmoment holt Bayern München im Hinspiel bei Celtic Glasgow einen hochverdienten Auswärtssieg. Ärgerlich aus Sicht der Münchner ist der späte Gegentreffer.Erst mit etwas Glück, dann mit Klasse: Borussia Dortmund holt den ersten Sieg unter Trainer Niko Kocac und kann für das Achtelfinale planen. Enthält virtuelle Bandenwerbung.Packendes Topduell in Manchester: City geht gegen Real Madrid durch Haaland zweimal in Führung. Das letzte Wort haben aber die Königlichen durch Bellingham.Im Hexenkessel 'De Kuip' in Rotterdam geht auch die AC Mailand baden. Feyenoord nimmt einen knappen Vorsprung mit ins Rückspiel. Enthält virtuelle Bandenwerbung.Muntere Partie im Fürstentum: Mit einem 1:0 verschafft sich Benfica Lissabon eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Enthält virtuelle BandenwerbungClub Brügge verdient sich gegen das favorisierte Atalanta Bergamo einen 2:1-Erfolg im Hinspiel. Die Entscheidung bringt ein strittiger Elfmeter. Enthält virtuelle Bandenwerbung





