Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin trennt sich von Trainer Mauro Lustrinelli
Der Klub ist als Tabellen-Vorletzter in akuter Abstiegsno. Auch die Tage von Sport-Geschäftsführer Horst Heldt sind gezählt.
Der Klub ist als Tabellen-Vorletzter in akuter Abstiegsnot, nach nur 13 Spielen ist damit für den Schweizer schon wieder Schluss. Auch die Tage von Sport -Geschäftsführer Horst Heldt sind gezählt - für ihn steht der Abschied im Sommer an.
Gerade einmal fünf Monate kurz ist die Amtszeit von Mauro Lustrinelli beim 1. FC Union Berlin. Jetzt muss der Trainer den Fußball-Bundesligisten bereits wieder verlassen. Das gab der Klub am späten Abend bekannt.
Ein Nachfolger für Lustrinelli stehe noch nicht fest.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at RTL_com
Get an alert when there is news on FußballFollow Fußball