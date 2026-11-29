Der Klub ist als Tabellen-Vorletzter in akuter Abstiegsno. Auch die Tage von Sport-Geschäftsführer Horst Heldt sind gezählt.

Der Klub ist als Tabellen-Vorletzter in akuter Abstiegsnot, nach nur 13 Spielen ist damit für den Schweizer schon wieder Schluss. Auch die Tage von Sport -Geschäftsführer Horst Heldt sind gezählt - für ihn steht der Abschied im Sommer an.

Gerade einmal fünf Monate kurz ist die Amtszeit von Mauro Lustrinelli beim 1. FC Union Berlin. Jetzt muss der Trainer den Fußball-Bundesligisten bereits wieder verlassen. Das gab der Klub am späten Abend bekannt.

Advertisement

Ein Nachfolger für Lustrinelli stehe noch nicht fest.