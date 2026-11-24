Liveticker vom Spiel Arsenal FC gegen Borussia Dortmund vom 24.11.2026: heute live.

Viktor Gyökeres sammelt in der linken Halbspur einen Fehlpass von Julian Ryerson auf und zieht einfach mal aus der Distanz ab. Sein Schuss wird noch leicht abgefälscht und fliegt dann recht zentral auf das Tor.

Deshalb hat Gregor Kobel keinerlei Probleme den Ball festzuhalten. Tzolis bricht nach einem gelungenen Doppelpass erstmals auf der linken Seite durch. Seine scharfe Hereingabe kriegt Schlotterbeck aber erstmal rausbefördert. Die Hausherren setzen aber nach und kommen im Anschluss über den rechten Flügel durch.

Also read Arsenal verliert Torhüter Raya vor Champions-League-Spiel gegen Dortmund

Dieses Mal landet die Flanke sogar bei Tzolis. Halblinks in der Box trifft der Grieche den Ball aber nicht optimal und haut ihn deutlich über das Tor. Los geht's! Maurizio Mariani pfeift das Duell zwischen dem englischen und dem deutschen Tabellenführer an.

Der BVB stößt an und spielt in den gelben Trikots. Arsenal hält in Rot-Weiß dagegen. Achtmal trafen die beiden Vereine in der Königsklasse bereits aufeinander. Während die Gunners viermal gewinnen konnten, ging der BVB dreimal siegreich vom Feld.

Advertisement

Eine Nullnummer gab es bei den Duellen noch nicht. Borussia Dortmund fliegt zwar noch ein bisschen unter dem Radar, ist aber in der laufenden Saison eine absolute Ergebnismaschinerie. Durch ihren 1:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach haben sie am Wochenende die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Im DFB-Pokal steht der BVB außerdem im Achtelfinale und auch in der Champions League ist er voll im Soll.

Zwar gab es den Ausrutscher bei Bodø/Glimt, aber mit neun Zählern beträgt der Rückstand auf den heutigen Gegner dennoch nur ein Pünktchen. Sollte es den Schwarz-Gelben heute also gelingen, ihren Lauf von acht ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie fortzusetzen, würde der Revierklub nicht nur ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz senden, sondern automatisch auch Ansprüche an die Top Acht anmelden. Als amtierender englischer Meister und auch aktuell wieder unangefochtener Tabellenführer läuft es für den Arsenal FC national schon wieder nach Plan.

International brillieren die Gunners ebenfalls. Nach den ersten vier Partien sind sie noch ungeschlagen, belegen mit zehn Punkten den dritten Platz und stellen mit nur drei Gegentoren die beste Defensive der Königsklasse.

Allerdings geht es für die Londoner darum die Form bis zum Ende beizubehalten, um endlich den langersehnten ersten Champions-League-Titel einzufahren. Auf den warten die Fans des Vorjahresfinalisten nämlich noch immer vergeblich. Mit einem weiteren Sieg soll heute zumindest schon einmal ein weiterer großer Schritt gemacht werden, um auch im dritten Jahr in Folge die Ligaphase schadlos zu überstehen und sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren. Niko Kovač entscheidet sich heute für eine personell etwas defensivere Ausrichtung.

Advertisement

Der BVB-Coach bringt nämlich Joey Veerman für Konstantinos Karetsas. Darüber hinaus kehrt Waldemar Anton in die Anfangsformation zurück. Dafür muss Ramy Bensebaïni erst mal auf der Bank Platz nehmen. Dort befindet sich heute auch wieder Serhou Guirassy, der zuletzt zwei Ligaspiele verletzt verpasst hat.

Mikel Arteta nimmt nach dem 2:2-Unentschieden gegen Newcastle United gleich sechs Wechsel vor. Kepa beginnt für den an der Schulter verletzten David Raya zwischen den Pfosten.

Zudem rücken Ben White, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly, Christos Tzolis und Viktor Gyökeres in die Startelf. Dafür bleiben Jurriën Timber, Riccardo Calafiori, Bruno Guimarães, Eberechi Eze und Kai Havertz zunächst draußen. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum fünften Spieltag der Champions-League-Ligaphase. Borussia Dortmund ist zu einem absoluten Topspiel beim Arsenal FC zu Gast. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr im Emirates Stadium.