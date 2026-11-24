Liveticker vom Spiel Galatasaray gegen Aston Villa vom 24.11.2026: heute live.

Harwood-Bellis schlägt einen langen Ball entlang der rechten Seite in den Lauf von Jackson. Der Villa-Stürmer startet allerdings einen Tick zu früh und wird vom Assistenten wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen.

Manzambi verstolpert den Ball gegen Singo, der sofort Batrakov einsetzt. Der Russe sucht direkt den Steckpass auf Yilmaz, doch Mings hat den Braten gerochen und fängt das Zuspiel ab. Singo foult Gomes auf der linken Seite. McGinn zieht den anschließenden Freistoß lang in die Box, doch Yilmaz ist aufmerksam und klärt vor Jackson per Kopf.

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Maatsen schaltet sich über die linke Seite mit nach vorne ein, bleibt dort jedoch erneut an Akgün hängen. Im Anschluss setzt der Niederländer nach und bringt den Galatasaray-Akteur mit einem Foul zu Fall. Akgün setzt Maatsen unter Druck und luchst ihm stark den Ball ab. Über Yilmaz landet die Kugel bei den Hausherren, doch dessen Steckpass in Richtung Batrakov ist etwas zu steil.

Die Anfangsphase ist bislang von vielen intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt. Immer wieder unterbrechen kleine Fouls den Spielfluss, ein richtiger Rhythmus ist auf beiden Seiten noch nicht zu erkennen. Ein gewohnt hitziges Bild im Rams Park: Jeder Ballkontakt der Villans wird von ohrenbetäubenden Pfiffen begleitet. Die Gäste lassen sich davon jedoch nicht beirren und halten die Kugel in den eigenen Reihen.

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Die Hausherren kommen erstmals zu einer längeren Ballbesitzphase. Geduldig lassen sie die Kugel durch die eigenen Reihen laufen und bauen das Spiel von hinten auf. Aston Villa steht derweil kompakt im 4-4-2 und lauert auf den richtigen Moment zum Anlaufen. Nach einem intensiven Zweikampf-Gestocher an der rechten Außenlinie kommt Gomes gegen Akgün einen Schritt zu spät.

Den anschließenden Freistoß bringt Batrakov von rechts Richtung Zentrum, doch die Hereingabe gerät zu kurz und wird von Gomes per Kopf geklärt. McGinn schaltet schnell und verlagert das Spiel auf die linke Seite zu Jackson. Der zieht in den Strafraum und sucht mit einer Hereingabe Gomes, doch die Galatasaray-Defensive ist aufmerksam und fängt den Ball ab. Der erste Abschluss gehört den Gästen!

Nach einem langen Ball kommt Aston Villa über die rechte Halbspur in eine gute Position. Jackson zieht ab, setzt seinen Versuch jedoch harmlos neben den Kasten. Der Rasen im Rams Park hatte zuletzt etwas gelitten, weshalb Galatasaray sein Heimspiel am Wochenende kurzerhand in einem anderen Stadion austrug. Für den heutigen Königsklassen-Abend ist das Geläuf jedoch wieder hergerichtet.

Los geht’s in Istanbul! Der deutsche Unparteiische Siebert gibt die Partie frei und Aston Villa stößt an. Im prall gefüllten Rams Park ist die Stimmung bereits bestens und die Gala-Fans sind bereit für einen stimmungsvollen Champions-League-Abend! Auf der Gegenseite nimmt Unai Emery bei den Gästen aus Birmingham im Vergleich zum torlosen Remis gegen Sunderland am Samstag gleich vier Wechsel vor.

In der Abwehr ersetzen Mings und Lindelöf das Duo Torres und Wan-Bissaka. Im Mittelfeld startet Gomes für Goretzka, während Kapitän Ginn für Buendía zurückkehrt. Gala-Coach Okan Buruk muss auf gleich zwei prominente Namen verzichten. Mit Osimhen und Leão fehlen dem türkischen Meister sowohl Qualität als auch internationale Erfahrung auf höchstem Niveau.

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Im Vergleich zum 3:1-Ligasieg am Samstag gegen Samsunspor gibt es zudem drei Veränderungen in der Startelf. In der Defensive rückt Sánchez für Ayhan zurück in die Mannschaft, im zentralen Mittelfeld erhält Lemina den Vorzug vor Sara und Jakobs beginnt anstelle von Gül. Aston Villa steht mit neun Punkten auf Rang sechs der Champions-League-Tabelle und legte mit drei Siegen aus den ersten drei Partien einen perfekten Start hin.

Zuletzt mussten die Engländer allerdings einen Dämpfer hinnehmen und unterlagen dem FC Barcelona auswärts mit 0:3. In der Premier League läuft es mit Platz zwölf bislang weniger rund, auch die jüngste Form lässt zu wünschen übrig: Wettbewerbsübergreifend blieb Villa in den vergangenen fünf Spielen ohne Sieg. Mut machen dürfte Trainer Unai Emery allerdings seine starke Bilanz: 16 seiner letzten 18 Champions-League-Spiele gegen Teams außerhalb der Top-5-Ligen konnte er gewinnen. Galatasaray belegt mit sechs Punkten den 18.

Platz in der Königsklasse. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt haben die Türken zuletzt jedoch Fahrt aufgenommen und sowohl Lille als auch den VfB Stuttgart bezwungen. Auch in der heimischen Süper Lig läuft es wie gewünscht: Dort grüßt Gala von der Tabellenspitze. Wettbewerbsübergreifend ist die Mannschaft inzwischen seit sieben Spielen in Folge siegreich.

Besonders auf die eigene Heimstärke dürfte Galatasaray bauen, denn vor heimischer Kulisse musste das Team bislang erst eine Saisonniederlage hinnehmen. Herzlich willkommen zur Champions-League-Partie zwischen Galatasaray SK und Aston Villa! Um 18:45 Uhr rollt der Ball im Rams Park, wenn beide Teams den 5. Spieltag der Ligaphase eröffnen.