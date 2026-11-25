Liveticker vom Spiel Inter Mailand gegen VfB Stuttgart vom 25.11.2026: heute live.

Bei einer Flanke von Leweling verschafft sich Undav am zweiten Pfosten etwas Platz gegen Spence und nimmt den Ball ansehnlich runter. Die anschließende Hereingabe kann der Engländer allerdings vereiteln.

Leweling schnappt sich am eigenen Sechzehner den Ball und treibt die Kugel durchs gesamte Mittelfeld. Im Vier gegen Drei laufen die Stuttgarter an, doch der Deutsche verpasst den Moment des Abspiels. Von Stiller kommt der Ball zu Undav, der im Zentrum stark für El Khannouss ablegt. Der Marrokkaner ist frei durch, nimmt den Ball aber schlecht mit, sodass Akanji noch blocken kann.

Also read VfB Stuttgart gegen Inter Mailand: Hoeneß beeindruckt von San Siro

Die Antwort ist: Nein. El Khannouss führt den Freistoß kurz auf Mittelstädt aus, der die stehende Mauer per Flachschuss düpieren möchte. Dieser Versuch kommt nicht durch. Undav wird links vor dem Strafraum in Szene gesetzt und lässt Akanji mit einem feinen Haken stehen.

DEr Schweizer lässt den Fuß stehen und verursacht einen Freistoß aus aussichtsreicher Position. Kommt der VfB wieder ran? Die Gäste stecken nicht auf, versuchen es stattdessen selbst in der Offensive. In Ansätzen sehen die Angriffe vielversprechend aus.

Es fehlt die Genauigkeit beim letzten Pass. Das ist wohl die Entscheidung. Martínez leitet die Aktion selbst ein, indem er die Kugel aus dem Zentrum auf Dimarco spielt. Wenig später kommt der Ball scharf von links erneut zum Argentinier, der perfekt annimmt und aus 14 Metern per Halbvolley ins linke Eck trifft.

Vom linken Innenpfosten prallt das Leder ins Netz. El Khannouss bedient Mittelstädt, der links in den Strafraum eindringt und nach Kontakt von Spence zu Boden geht. Stuttgart will den Strafstoß, wird aber von Letexier enttäuscht. Angelaufen von Undav und Demirović lässt sich Josep Martínez beinahe zu viel Zeit.

Der Schlussmann Inters kriegt den Ball gerade noch geklärt. Wenig später gibt's den nächsten VfB-Abschluss. Leweling zieht rechts vor dem Strafraum aus zweiter Reihe ab. Sein Schlenzer zischt knapp über den Querbalken.

El Khannouss hat nach einem Ballgewinn mehrere Optionen vor sich. Er verpasst allerdings den Pass auf Demirović und wird dann bei seinem Anspiel auf Undav geblockt. Josep Martínez fasutet eine Flanke von Mittelstädt lauft und rauscht dann voll mit Nartey zusammen. Letexier unterbricht das Spiel, sodass die Ärzte aufs Feld kommen können.

Undav legt im linken Halbraum für Mittelstädt ab, der scharf ins Zentrum flankt. Demirović läuft ein und steigt zum Kopfball hoch, wird aber noch von Carlos Augusto gestoppt, der die Kugel artistisch aus der Luft pflückt. Nach einem Foul von Spalt an Thuram gibt es Freistoß für Inter aus 22 Metern. Dimarco trifft beim ruhenden Ball die Schulter von Vagoman, wodurch die Kugel unbequem auf den Kasten kommt.

Advertisement

Advertisement

Seimen reagiert stark und lenkt das Leder über die Latte. Mittelstädts Ecke von rechts wird am ersten Pfosten verlängert, sodass Demirović am zweiten Pfosten zum Schuss kommt und noch von Spence geblockt wird. Vagnoman macht den Ball nochnmal scharf und findet Nartey, der aus kurzer Distanz vorbeitritt. Spalt erobert die Kugel in der Hälfte des Gegners und bedient Führich.

Der bringt den Ball in die Mitte, wo Demirović mit Glück in die Aktion kommt. Der Bosnier schließt dann aber zu hastisch ab. Sein Schuss verfehlt das Tor deutlich. Inter führt!

Sučić tritt an, verlädt Seimen und schiebt die Kugel flach in die Mitte. Der Führungstreffer ist verdient, weil die Gastgeber klar besser spielen. So ist es. Der Franzose schaut sich die Aktion nochmal an und sieht, dass Vagnomans Arm ziemlich weit abgespreizt war.

Nach Regelwerk kann man da durchaus auf den Punkt zeigen. Barella spielt den Ball zu Dimarco, der von der linken Strafraumkante aus kurzer Distanz gegen Vagnomans Arm schießt. Letexier lässt zunächst weiterlaufen, doch da wird sich der VAR einschalten. Mkhitaryan hat nach Zuspiel von Sučić im Zentrum viel Wiese vor sich.

Vor dem Strafraum will der Armenier Thuram durchstecken, legt aber zu viel Kraft in den Pass. Der Ball rollt ins Toraus. Spalt vertändelt die Kugel, wodurch Inter schnell über links angreifen kann. Dimarcos Flanke bleibt an Vagnoman hängen.

Stuttgart bleibt standfest. Bei einem Einwurf von der linken Seite stellt Esposito stark seinen Körper daziwschen und bugsiert die Kugel ins Zentrum. Dort verpassen gleich mehrere Inter-Spieler. Nach einem langen Ball gibt es das Duell Esposito gegen Jeltsch.

Der Deutsche setzt zur Grätsche an und räumt den Italiener klar ab. Letexier hat keine Wahl. VfB setzt die erste Duftmarke nach der Pause. Führich zieht auf links das Tempo an und findet Nartey im Rückraum.

Der zieht nochmal auf und schließt aus 16 Metern ab. Sein Linksschuss fliegt deutlich übers Tor. Ereignisreiche 45 Minuten zwischen Inter Mailand und VfB Stuttgart sind zu Ende. Nach starken ersten Minuten, in denen die Gäste durchaus in Führung gehen konnten, gerieten sie mehr und mehr in die Rückwärtsbewegung.

Inter drehte auf, drängte den VfB über einige Phasen tief in dessen Hälfte und hatte mehrere gute Chance zur Führung. Mit etwas Glück und einem gut aufgelegten Seimen konnten die Gäste diese allerdings verhindern. Im zweiten Durchgang benötigen die Schwaben mehr eigene Aktionen, die für etwas Entlastung sorgen. Andernfalls erwarten sie harte Restminuten im San Siro.

Erneut lässt sich Thuram auf die linke Seite fallen. Von dort dribbelt er mit Tempo ins Zentrum und zieht aus der zweiten Reihe ab. Abgefälscht fliegt die Kugel übers Tor. Jetzt schenkt Vagnoman die Kugel her, wodurch Inter über links angreifen kann.

Thurams Pass wird im Rückraum von Barella weitergeleitet, der Esposito im Strafraum findet. Der hat den Kopf oben und legt erneut für seinen Kapitän ab. Barella trifft aus zehn Metern mit dem Außenrist nur den linken Pfosten. Seimen reagiert herausragend und verhindert mit einem Mega-Reflex, dass die Kugel vom Gebälk über die Linie rollt.

Jeltsch will auf Nartey spielen, passt die Kugel aber in den Rücken seines Kollegen. Dadurch ist der Franzose auf links durch und kann freistehend abziehen. Sein Rechtsschuss flattert aus 14 Metern ans Außennetz. El Khannouss schaltet nach einem Ballgewinn schnell um und findet Führich auf links.

Dem springt die Kugel dann zu weit vom Fuß, sodass die aussichtsreiche Kontersituation verpufft. Da war mehr drin. Barella hat von rechts das Auge für den mitgelaufenen Bisseck. Der zieht aus rund 22 Metern, halbrechter Position ab, stellt damit Seimen allerdings vor keine große Aufgabe.

Der Schuss des Deutschen es viel zu unplatziert. Das Pressing der Schwaben ist mitterweile nicht mehr so griffig, wie noch in den ersten Minuten. Inter hat jetzt Lösungen gegen dieses Anlaufen gefunden und hat dadurch mehr Kontrolle über das Geschehen. Die Partie ist unterbrochen.

Advertisement

Advertisement

Barella hat sich vermutlich bei einem Zweikampf mit Chabot am Arm verletzt. Der Kapitän der Italiener wird neben des Platzes verarztet. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld hat Esposito das Auge für Thuram. Der hat auf links viel Platz, spielt den Ball aber zu unsauber auf Mkhitaryan.

Der Ex-Dortmunder kommt daher im Strafraum nicht zum Abschluss. Stuttgart schafft es jetzt, sich aus der Druckphase von Inter zu befreien. Im eigenen Ballbesitz können die Gäste erstmal Luft schnappen. Bei einer weiteren Ecke kommt Bisseck zentral am Fünfer zum Kopfball.

Die Gäste haben Glück, dass der Deutsche Akanji anköpft. Das hätte gefährlich werden können. Über rechts steckt Spence den startenden Barella zur Grundlinie durch. Spalt macht den Weg mit und blockt die versuchte Flanke mit einer perfekten Grätsche zur Ecke.

Diese wird am ersten Pfosten verlängert und landet am zweiten bei Akanji. Der bekommt den Ball nicht mehr auf den Stuttgarter Kasten. Seit einigen Minuten sind die Gäste mit viel Defensivarbeit beschäftigt. Inter schaltet nun einen Gang hoch und drängt den VfB in dessen Hälfte.

Diese Phasen müssen die Deutschen heute überstehen, wenn sie Punkte mitnehmen wollen. Vor dem VfB-Strafraum kommt Esposito in die Aktion und legt für Carlos Augusto ab. Der spitzelt den Ball durch und hebt dann zwischen zwei Stuttgartern ab. Letexier reicht der Kontakt nicht für einen Elfmeterpfiff.

Auf der anderen Seite ist Spence plötzlich frei durch, weil Esposito den Ball gegen die Stuttgarter Manndeckung im Mittelfeld perfekt weiterleitet. Vor dem Kasten möchte der Engländer Seimen tunneln, bleibt allerdings hängen. Nach einem überragenden Seitenwechsel von Nartey kann Mittelstädt von links flanken, kommt aber zunächst nicht durch, weil Bisseck zur Stelle. Vom Deutschen springt die Kugel allerdings zu Führich, der aus halblinker Position freie Schussbahn hat.

Josep Martínez pariert im kurzen Eck. Am eigenen Sechzehner stoppen Mittelstädt und Chabot den Franzosen in Zusammenarbeit. Der kommt im Anschluss deutlich zu spät und trifft den VfB-Linksverteidiger mit der Sohle auf dem Fuß - klare Gelbe Karte. Der Beginn ist vielversprechend aus deutscher Sicht.

Die Schwaben sind voll im Spiel und stellen Inter defensiv sowie offensiv vor Aufgaben. Es riecht ein bisschen nach dem 0:1. Nächster Abschluss vom VfB. Im Mittelfeld fängt Spalt einen Pass von Bisseck ab und setzt sofort El Khannouss ein.

Vom Marrokkaner kommt der Ball in die Mitte, wo sich die Gäste per Direktpassspiel sauber durchkombinieren. Am Ende legt Führich für Demirović ab, der aus rund 20 Metern mit links klar verzieht. Auf links bekommt Mittelstädt zu viel Zeit und schlägt die Kugel scharf hinter die Inter-Abwehr. Demirović startet perfekt ein, verpasst die Flanke aber um Haaresbreite.

Demirović und El Khannouss stürmen auf der linken Seite auf Spence zu, der mit einem hohen Ball Schwierigkeiten hat. Mit etwas Glück holt der Rechtsverteidiger einen Einwurf raus. Bastoni leitet die erste Inter-Aktion ein. Thuram spielt die Kugel sofort auf Mkhitaryan weiter, der den durchlaufenden Innenverteidiger erneut einbindet.

Dessen flache Hereingabe auf Esposito kommt nicht durch. Nach dem enttäuschenden 0:0 auf Schalke nimmt auch Sebastian Hoeneß drei Wechsel vor. Vagnoman, Nartey und El Khannouss ersetzen Prömel, Undav und Leweling. Damit stellt der VfB-Coach wohl auf Fünferkette um.

Im Vergleich zum wilden 4:4 bei Atalanta Bergamo gibt es bei Inter drei Veränderungen. Bisseck, Akanji und Sučić rücken für Pavard, Dimarco und Çalhanoğlu in die Startformation. Der VfB zeigt in dieser Spielzeit zwei völlig unterschiedliche Gesichter. Während die Stuttgarter in der Bundesliga momentan im Mittelfeld auf Platz acht festhängen, treten sie in der Champions League sehr mutig und engagiert auf.

Die bisherigen Auftritte, darunter zwei Siege und ein Unentschieden aus vier Spielen, bedeuten aktuell Rang 15. Damit stehen die heutigen Gäste vor dem Gastgeber, den sie auf Abstand halten möchten. Ein Sieg im San Siro könnte den VfB sogar in die Top-8 katapultieren. Es kommt zu einem richtungsweisenden Spiel für beide Mannschaften.

Die laufende Saison ist noch nicht nach dem Geschmack des italienischen amtierenden Pokalsiegers und Meisters Inter. In der heimischen Serie A liegen die Hauptstädter nur auf dem dritten Platz, hinter Lazio und AS Rom. Auch der Start in die Königsklasse lief alles andere als rosig. Die „Nerazzurri“ verloren zum Auftakt mit 1:2 im Bernabeu und kassierten zuhause überraschend eine 3:4-Niederlage gegen Club Brügge.

Diesen Fehlstart konnte Inter mit zwei Siegen am Stück wieder geradebiegen und ist mittlerweile immerhin auf Kurs Playoffs. Den Positivtrend wollen sie heute gegen die gastierenden Stuttgarter bestätigen.