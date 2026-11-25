Liveticker vom Spiel Sabah FK gegen FC Barcelona vom 25.11.2026: heute live.

Sabah errang während der laufenden Ligaphase einen 2:0-Sieg gegen Slavia Prag. In den drei weiteren Partien hatte der aserbaidschanische Meister das Nachsehen, verlor bei Manchester United , gegen Dortmund und in Stavanger .

In der heimischen Liga liegt man als Zweiter mit einem Spiel weniger drei Punkte hinter Spitzenreiter Neftçi PFK. Aus tabellarischer Sicht empfängt hier der 30. den Achten. Barça hat also genau den Platz inne, der noch zum direkten Einzug ins Achtelfinale berechtigen würde. Genau das ist das Ziel der Katalanen, die im laufenden Wettbewerb eine von zwei Pflichtspielniederlagen kassieren.

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Das passierte am dritten Spieltag beim Titelverteidiger Paris Saint-Germain . Darüber hinaus fuhren die Blaugrana klare Siege ein – davor gegen Feyenoord und bei Galatasaray sowie danach mit 3:0 gegen Aston Villa. Die zweite Pleite hatte man sich übrigens in LaLiga im Clásico zu Hause gegen Real Madrid eingefangen . Die Negativerlebnisse folgten im Abstand von fünf Tagen direkt nacheinander.

Seither hat der aktuelle Tabellenführer Spaniens schon wieder vier Pflichtspielsiege gesammelt – unter anderem auswärts bei Atlético Madrid . Im Vergleich zum 5:1-Erfolg am Freitag bei Sumgayit FK nimmt Valdas Dambrauskas drei Wechsel vor. Anstelle von Aden McCarthy , Aleksey Isaev und Carlos Eduardo rücken Steve Solvet, Umarali Rahmonaliyev und Xayal Əliyev in die Startelf. Aufseiten der Gäste gibt es nach dem 3:2-Sieg vor drei Tagen gegen Villarreal fünf Veränderungen.

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João Cancelo, Eric García, Marc Bernal, Raphinha finden sich auf der Bank wieder. Lamine Yamal wird aufgrund leichter Probleme am rechten Knöchel geschont und hat die Reise nach Aserbaidschan gar nicht angetreten. Für dieses Quintett schickt Hansi Flick heute Alejandro Balde, Jules Koundé, Gavi, Anthony Gordon und Gabriel Jesus von Beginn an auf den Platz. Herzlich willkommen zur Champions League!

Am heutigen Mittwoch wird der fünfte Spieltag der Ligaphase komplettiert. Eine der Partien bestreiten Sabah FK und der FC Barcelona gegeneinander. Der Anstoß soll um 18:45 Uhr MEZ erfolgen.