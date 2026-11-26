Liveticker vom Spiel Dinamo Zagreb gegen Bayer Leverkusen vom 26.11.2026: heute live.

Der kroatische Rekordmeister geht mit mächtig Rückenwind in die heutige Begegnung. Verantwortlich dafür ist der neue Mann an der Seitenlinie, wobei „neu“ eigentlich das falsche Wort ist.

Jerko Leko ist nämlich keinesfalls ein Unbekannter bei den Modri. Nach seiner Laufbahn als aktiver Spieler beim Verein durchlief der 46-Jährige bereits verschiedene Stationen im Nachwuchsbereich. Nach der Entlassung von Mario Kovačević übernahm er das Team zunächst interimsweise. Zwei überzeugende Siege später erhielt er einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

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Diesen krönte er im Anschluss mit dem dritten Erfolg in Serie. Dabei kann sich der Coach auf seinen Torjäger Dion Beljo verlassen. Der ehemalige Augsburger trifft wie am Fließband. Dreizehn Tore und sechs Vorlagen konnte der Angreifer in den bisherigen zwölf Liga-Partien bereits verbuchen.