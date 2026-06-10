Fußball-Fanatiker auf den Molukken: Eine starke Fan-Kultur um die deutsche Nationalmannschaft

Die Menschen auf der Insel Ambon in Indonesien sind begeisterte Anhänger der deutschen Fußballnationalmannschaft. Sie haben eine starke Fan-Kultur entwickelt, die seit Jahrzehnten andauert. Doch wieso sind sie so begeistert von der deutschen Mannschaft? Es gibt keine historischen Gründe, die erklären könnten, warum die Molukker so sehr von Deutschland begeistert sind.

Ambon/ Molukken - Es sind kuriose Bilder, die derzeit im Internet kursieren. Ein Mofa-Korso rollt durch die Straßen, 15 000 Kilometer entfernt von Deutschland . Menschen schwenken schwarz-rot-goldene Fahnen, tragen DFB-Trikots.

Und das schon knapp zwei Wochen BEVOR die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko startet. Was wie eine Szene aus Berlin oder München wirkt, spielt sich auf den Molukken in Indonesien ab - genauer auf der Insel Ambon. Seit Jahrzehnten gibt es auf Ambon eine außergewöhnlich starke Fan-Kultur rund um die deutsche Nationalmannschaft. Doch wieso?

So ganz genau ist das nicht aufzuklären. Viele Molukker begannen bereits in den 1970er- und 1980er-Jahren, deutsche Spiele im Fernsehen zu verfolgen. Die Generationen gaben ihre Begeisterung weiter. Aus TV-Abenden wurden Traditionen.

Das DFB-Team gehört seit über Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Fußballnationen der Welt. Diese Erfolge brannten sich ein - und machten die DFB-Elf für viele zum Lieblingsteam. Der ARD-Weltspiegel besuchte die Insel bereits und begleitete Menschen beim Public Viewing während der Heim-EM beim Viertelfinal-Aus gegen Spanien unter Palmen, die Molukker fiebern mit ihren Idolen Jamal Musiala oder Joshua Kimmich. Hinzu kommt das Image von Disziplin und Teamgeist.

Deutsche Mannschaften galten auf den Molukken lange als kämpferisch, diszipliniert und zuverlässig. Diese Eigenschaften werden dort häufig mit Deutschland verbunden. Nach den schweren Konflikten zwischen Christen und Muslimen Ende der 1990er-Jahre spielte Fußball teilweise eine verbindende Rolle. Er brachte Menschen zusammen, wo zuvor Gräben verliefen.

Auffällig ist: Einen bedeutenden historischen Deutschlandbezug gibt es nicht. Anders als die Niederlande hatte Deutschland nie eine wichtige koloniale Rolle auf den Molukken. Die heutige Deutschland-Liebe lässt sich daher kaum historisch erklären





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