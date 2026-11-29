Liveticker vom Spiel Deportivo A Coruña gegen FC Barcelona vom 29.11.2026: heute live.

Barcelona muss angesichts des komfortablen Vorsprungs nicht mehr ans Limit gehen, um Deportivo in Schach zu halten. Dem Aufsteiger fehlen die spielerischen Mittel, um regelmäßig gefährlich vor das Tor zu kommen.

So plätschert die Partie zunehmend der Schlussphase entgegen. Deportivo wartet im zweiten Durchgang weiterhin auf den ersten Torschuss. Auf der Gegenseite prüft Gordon Keeper Leo, der den nächsten Gegentreffer jedoch verhindert. Barcelona lässt den Ball geduldig durch die eigenen Reihen laufen und sucht nach einer Lücke in der Defensive der Gastgeber.

Advertisement

Auch mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken lässt Barcelona nicht locker und setzt Deportivo weiter unter Druck. Die Hausherren finden kaum Entlastung und kommen nur selten in aussichtsreiche Positionen, um die Partie noch einmal spannend zu gestalten. Nach gut einer Stunde hat Barcelona die Partie weitgehend im Griff. Die Katalanen führen beim Aufsteiger aus A Coruña mit 3:1 und befinden sich auf Kurs zu einem weiteren Dreier in La Liga.