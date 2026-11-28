Liveticker vom Spiel Real Madrid gegen CD Alavés vom 28.11.2026: heute live.

In diesen Anfangsminuten lässt Real den Ball viel laufen, aufgrund vieler kleiner technischer Fehler kommt man aber noch nicht final durch. Die Gäste schaffen es aber beim aggressiven Gegenpressing der Blancos aber nicht, den Ball lange zu halten und werden kontinuierlich hinten hineingedrückt.

Denis Suárez sucht auf der linken Außenspur Rebbach mit einem Steckpass in die Gasse, Valverde entscheidet das Laufduell gegen den Algerier aber für sich. Valverde sucht Cucurella mit einer Halbfeldflanke mit viel Effet, Sivera pflückt den Ball in seinem Fünfer aber souverän aus der Luft. Der Unparteiische pfeift an, Alavés in den blau-weiß gestreiften Trikots darf anstoßen, die Königlichen spielen selbstverständlich im Bernabeu ganz in Weiß.

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Geleitet wird das Spiel heute vom spanischen Referee Cesar Soto Grado, der an den Seitenlinien von Carlos Alvarez Fernandez und Rubén Becerril Gómez assistiert wird. Der Vierte Offizielle ist Armando Ramo Andrés und vor dem Bildschirm unterstützen als VAR Jorge Figueroa Vazquez sowie Rubén Ávalos Barrera.