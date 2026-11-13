Fußball Live: Deutschland gegen Serbien und U21 Duell auf RTL & ProSieben

Live-Übertragungen: DFB-Team trifft auf Serbien um 20.45 Uhr bei RTL. Zudem spielt die U21 gegen Belgien bei ProSieben. Details zu Startzeiten und Streaming bei Joyn.

Das deutsche DFB-Team trifft am Freitagabend bei der Nations League auf Serbien, wobei das Duell im Free-TV bei RTL zu verfolgen ist. Die live übertragenen Sendungen starten um 20.15 Uhr, bevor der Anpfiff des eigentlichen Spiels um 20.45 Uhr erfolgt. Gleichzeitig steht mit der U-21-Nationalmannschaft eine weitere Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds auf dem Plan. Diese Mannschaft nimmt am Freitagabend an einem Freundschaftsspiel gegen Belgien teil.

DFB Team gegen Serbien und RTL Übertragung

Die Partie zwischen dem DFB-Team und der Auswahl Serbiens ist ein zentrales Ereignis im aktuellen Spieltag der UEFA Nations League. Zuschauer in Deutschland haben die Möglichkeit, die Begegnung ohne zusätzliche Kosten bei RTL zu sehen. Dies bietet eine breite Öffentlichkeit die Chance, das Spiel live zu begleiten. Die Sendergruppe hat die Rechte für die Übertragung erworben und stellt das Programm in hoher Qualität zur Verfügung. Fans müssen sich keine Sorgen um gesonderte Abos machen, da das Free-TV Angebot diese wichtige Begegnung abdeckt.

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Die technische Abwicklung der Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Dies beinhaltet typischerweise Vorschauen, Analysen und Kommentare, bevor das Hauptereignis beginnt. Der Anpfiff findet dann um 20.45 Uhr statt. Dieser Zeitplan ermöglicht es den Zuschauern, sich frühzeitig auf das Spiel einzustimmen. Die Atmosphäre vor dem Spiel wird durch Experten diskutiert, was die Spannung auf die Begegnung erhöht.

U-21 Nationalmannschaft gegen Belgien bei ProSiebenMaxx

Neben der A-Nationalmannschaft spielt die deutsche U-21-Auswahl am selben Freitagabend. Das Freundschaftsspiel gegen die belgische U-21-Nationalmannschaft wird im Free-TV bei ProSiebenMaxx ausgestrahlt. Die Partie beginnt um 18 Uhr mit dem Anpfiff. Dies ermöglicht jugendlichen Fans und allgemein Fußballinteressierten, die junge Talente im Einsatz zu sehen. ProSiebenMaxx bietet damit ein weiteres kostenloses Angebot für Sportveranstaltungen an.

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Die deutsche U-21-Mannschaft befindet sich in einer bemerkenswerten Formkurve. Das Team hat die vergangenen acht Spiele gewonnen und damit eine beeindruckende Serie erreicht. Diese Erfolge unterstreichen die Stärke der jungen Spieler und die gute Arbeit im Jugendbereich des DFB. Die Formstärke ist ein wichtiges Indiz für die künftige Entwicklung der Auswahl.

Die Ungeschlagenheit der U-21-Mannschaft reicht seit mehr als einem Jahr zurück. Die letzte Niederlage wurde am 10. Oktober 2025 verzeichnet, als das Team mit 2:3 gegen Griechenland verlor. Dieses Ergebnis liegt jetzt deutlich zurück, und die aktuelle Serie zeigt Konstanz. Die Begegnung gegen Belgien ist eine gute Gelegenheit, diese Form zu bestätigen. Der Sieg würde die Serie weiter ausdehnen und das Vertrauen in das Team stärken.

Zusätzlich zur TV-Übertragung bei ProSiebenMaxx kann das Spiel auch im kostenlosen Livestream beim Streamingdienst Joyn verfolgt werden. Dies bietet Flexibilität für Nutzer, die nicht vor dem Fernseher sitzen möchten. Joyn macht die Übertragung zugänglich, ohne dass zusätzliche Gebühren anfallen müssen. Die technische Infrastruktur von Joyn ermöglicht es, das Spiel von unterwegs oder zu Hause auf verschiedenen Geräten zu genießen. Dies erweitert die Reichweite des Sports erheblich.

Zehnter Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga

Am Freitagabend findet auch der zehnte Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga statt. Der Hamburger SV empfängt in seinem Stadion die Mannschaft vom 1. FSV Mainz 05. Das Spiel um 18.30 Uhr geht in die erste Halbzeit. Die Begegnung ist besonders interessant, da beide Teams am unteren Ende der Tabelle agieren. Hamburg und Mainz bilden die Schlusslichter der aktuellen Tabelle nach neun Spieltagen. Dies macht das Spiel zu einem direkten Duell um den Aufstieg aus den Abstiegsrängen.

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Der Hamburger SV hat sich in dieser Saison noch nicht richtig etablieren können. Nach neun Spieltagen steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 13. Dies zeigt, dass das Team Schwierigkeiten hat, Punkte zu sammeln. Jeder Punkt ist für Hamburg daher von enormer Bedeutung, um sich von den letzten Plätzen zu lösen. Die Motivation vor dem Spiel gegen Mainz ist daher hoch. Das Team wird versuchen, die eigenen Leistungen zu verbessern und an die Gegner heranzukommen.

Der 1. FSV Mainz 05 hat es in dieser Saison noch schwerer. Das Mainzer Team hat in dieser Saison noch keinen Punkt geholt. Dies ist eine ungewöhnlich schlechte Startphase für eine Bundesligamannschaft. Die Nerven liegen bei den Verantwortlichen und den Spielern daher hoch. Das Spiel gegen Hamburg ist eine Chance, das Null-Punkte-Konto zu korrigieren. Ein Punktgewinn würde moralisch enorm viel bedeuten und die Hoffnung auf einen stabilen Saisonverlauf bewahren.

Die Frage lautet, ob sich das Mainzer Team mit dem ersten Punktgewinn befreien kann. Ein Unentschieden oder Sieg würde Mainz aus der reinen Null-Punkte-Falle holen und wichtige Punkte für die Tabelle bedeuten. Hamburg hingegen muss punkten, um nicht noch weiter abzurutschen. Das Spiel ist somit ein wichtiges Match für beide Vereine. Die Zuschauer können ein spannendes Duell erwarten, in dem jeder Ball zählt. Die Ergebnisse werden die weitere Entwicklung der Tabelle maßgeblich beeinflussen.