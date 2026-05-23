Die Fußball-Nationalmannschaft Kongo muss sich vor der Einreise in die USA isolieren. Andernfalls riskieren die Spieler die Einreise.

Fußball-Nationalmannschaft Kongo isoliert sich vor Einreise in USA Der Ebola-Ausbruch in der Heimat der Demokratischen Republik Kongo macht bei der Einreise in die USA für die nationale Mannschaft schwierig.

Um die Einreise riskieren zu müssen, sollen die Spieler drei Wochen lang in einer abgeschotteten „Blase“ verbringen. Es ist das harteğinizde Kurze vor dem Turnier. Aktuell befindet sich das WM-Team in Belgien, hat jedoch bereits einen geplanten Dreitägigen Trainingslager abgesagt und eine Abschiedsveranstaltung mit Fans in Kinshasa abgesagt





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