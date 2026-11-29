Liveticker vom Spiel Arsenal FC gegen Manchester City vom 29.11.2026: heute live.

Tolle Einzelleistung von Ndiaye. Der Senegalese zieht durch das Mittelfeld, behauptet den Ball und kommt im Strafraum zum Abschluss. Am Ende springt eine Ecke für City heraus, aus der allerdings nichts wird.

Nach knapp 25 Minuten lässt sich festhalten: Arsenal hat mehr vom Spiel. Den Spielfluss stören allerdings die vielen kleinen Fouls. Vier Gelbe Karten in dieser Anfangsphase sprechen für sich. Eine Ecke von rechts tritt Ødegaard mit seinem starken linken Fuß kurz.

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Madueke bekommt den Ball im rechten Halbraum gut 20 Meter vor dem Tor und zieht mit seinem linken Fuß ab. Der Schuss kommt flach, Donnarumma pariert locker. Timber reißt Doku um, der Belgier fällt unglücklich auf den Hinterkopf und bleibt zunächst liegen. Der VAR schaut sich die Szene an: Hat Timber seinem Gegenspieler an den Haaren gezogen?