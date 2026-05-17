Fußball-Profi Dos Santos und Freunde Coline zeigen sich nach der Feuer-Katastrophe in Crans-Montana in der Öffentlichkeit, verstecken ihre Narben nicht

Tahirys Dos Santos und seine Freundin Coline zeigen sich in der Öffentlichkeit noch Monate nach der Feuer-Katastrophe von Crans-Montana. Beide tragen die Narben vom Brand auf dem Körper, zeigen aber ihre Widerstandsfähigkeit und Stärke

Als sie gemeinsam die Bühne betreten, brandet lauter Applaus auf. Noch Monate nach der verheerenden Feuer-Katastrophe von Crans-Montana (Schweiz) zeigen sich Fußball-Profi Tahirys Dos Santos und seine Freundin Coline zusammen in der Öffentlichkeit – und verstecken ihre Narben nicht.

Bei der Verleihung der UNFP-Trophäen für die besten Spieler und Trainer der französischen Ligue 1 und Ligue 2 in Paris treten die beiden gemeinsam auf, überreichen die Auszeichnung für die beste Spielerin des Jahres an Lyon-Star Melchie Dumornay. An seinen Händen und an ihren Armen sind die schweren Brandnarben deutlich sichtbar.

Besonders für Coline ist es einer der ersten Schritte zurück in die Öffentlichkeit – und ein starkes Zeichen, dass sie nach Monaten voller Schmerzen und Reha ihre Narben nicht verstecken will. Im Interview betont Coline, dass sie sich nach den schweren Wochen im Krankenhaus besser fühlen und ihre volle Unterstützung den Familien der Opfer geben will, die noch im Krankenhaus sind.

Auch Dos Santos betont, dass er sich gut tut und seiner Gesundheit voll und ganz folgt, er konzentriere sich aber momentan nicht unbedingt auf die Zukunft





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